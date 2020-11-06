Лев Гонов (слева) и Иван Смирнов выиграли мэдисон на первенстве Европы, а затем на чемпионате России. Впереди - чемпионат Европы. Фото: Photo Bettini

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по велоспорту на треке. В нём приняли участие более 160 гонщиков со всей страны. Воспитанник сысертской школы велогонок Лев Гонов увозит с чемпионата три золотых медали. Благодаря столь высоким результатам, Льва включили в предварительный список национальной сборной на чемпионат Европы в болгарском Пловдиве (стартует 11 ноября).

Чемпионат России проходил вскоре после первенства Европы среди гонщиков до 23 лет, а также юниоров до 18 лет. Лев Гонов там выступил и удачно: выиграл две золотые медали и одну бронзовую. Золотая медаль в мэдисоне (сложная трековая дистанция, где нужно преодолеть около 50 километров, попеременно меняясь со своим партнёром) вместе с Иваном Смирновым стала первой для молодёжной сборной России с 2016 года.

На чемпионате России 20-летний Лев начал очень уверенно. Сначала в составе команды вместе с Глебом Сырицой, Никитой Берсеневым и Иваном Смирновым выиграл командную гонку преследования на четыре километра. И сразу с рекордом страны – 3:47,315.

Эта четвёрка, вообще, на молодёжном уровне выиграла много чего не только в рамках страны. Парни побеждали и на первенстве Европы (дважды подряд), и на Европейских играх, и на первенстве мира (ещё Дмитрий Мухомедьяров). Теперь этот состав заявлен и на взрослый чемпионат Европы.

– Наш квартет может бороться на чемпионатах мира, Европы и за попадание на Олимпийские игры, – считает Лев Гонов.

Кроме того, Лев стал на чемпионате России лучшим в индивидуальной гонке преследования на четыре километра. На треке он обогнал Глеба Сырицу из Санкт-Петербурга почти на пять секунд (4:08,492 у Гонова и 4:13,120 у Сырицы). Примечательно, что Гонов очень часто конкурирует с партнёрами по команде. Здесь обогнал Сырицу, ранее на первенстве Европы уступил в споре за серебро Ивану Смирнову.

– У нас есть личные соревнования, на которых мы друг другу конкуренты. Не враги, а соперники, – говорил «Облгазете» на этот счёт гонщик.

Ещё одна золотая медаль у Льва в мэдисоне, также в паре с Иваном Смирновым. А на втором месте… Никита Берсенев и Глеб Сырица. Кстати, тройку замкнул Андрей Сазанов в паре с Артуром Ершовым. Артур, напомним, в параллельном зачёте также представляет Свердловскую область (он воспитанник велошколы Верхней Пышмы).

Другие представители нашей области медалей не завоевали.