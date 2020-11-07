"Уралмаш" уволил главного тренера

Год назад Олег Мелещенко возглавил "Уралмаш" после отставки Михаила Карпенко, теперь и его постигла та же участь. Фото: Пресс-служба БК "Уралмаш"

Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" объявил о расторжении контракта с главным тренером Олегом Мелещенко. После второго пришествия в клуб в ноябре прошлого года он проработал на этом посту без пяти дней год.

Официальная формулировка "по семейным обстоятельствам" вряд ли кого-то может ввести в заблуждение. Причиной увольнения стал неудачный старт в регулярном чемпионате Первого дивизиона Суперлиги - всего одна победа в двух матчах, причём оба поражения команда потерпела, провалив вторые половины. А если вспомнить, что и в прошлом сезоне "Уралмаш" часто упускал победу в выигрышных матчах, то неудивительно, что безграничный на первых порах кредит доверия главному тренеру оказался исчерпан.

По информации "Областной газеты", президент "Уралмаша" Виктор Ганиенко искал на замену Мелещенко молодого перспективного тренера и даже предлагал возглавить команду екатеринбуржцу Вадиму Филатову, который сейчас работает в Иркутске, но в итоге остановил свой выбор на опытном специалисте.

Имя нового главного тренера будет официально названо в ближайшие дни. Уже в среду "Уралмашу" предстоит "свердловское дерби" - первый матч четвертьфинала Кубка России в Ревде с "Темпом-СУМЗ-УГМК".