В работе саммита «СпортАккорд»-2021 задействуют более 600 волонтёров

В Екатеринбурге дан старт волонтёрской программе Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд». Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге дан старт волонтёрской программе Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд». В саммите будет задействовано более 600 волонтёров.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, волонтёры саммита будут помогать на площадке «Екатеринбург ЭКСПО», в парке Культуры и Спорта, который будет открыт в Историческом сквере, а также встречать гостей в аэропорту Кольцово и отелях города.

Каждого волонтёра обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Кроме того, в зависимости от функционала у волонтёров будет возможность получить уникальную брендированную униформу и атрибутику саммита.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели форум Международных спортивных федераций. Темы форума войдут в повестку Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд».

Ранее глава региона Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил на саммит Президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что в разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.

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