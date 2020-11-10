Темы дня

Спорт
10 ноября 2020, 15:54

В работе саммита «СпортАккорд»-2021 задействуют более 600 волонтёров

В Екатеринбурге дан старт волонтёрской программе Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд».

В Екатеринбурге дан старт волонтёрской программе Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд». Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге дан старт волонтёрской программе Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд». В саммите будет задействовано более 600 волонтёров.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, волонтёры саммита будут помогать на площадке «Екатеринбург ЭКСПО», в парке Культуры и Спорта, который будет открыт в Историческом сквере, а также встречать гостей в аэропорту Кольцово и отелях города.

Каждого волонтёра обеспечат средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. Кроме того, в зависимости от функционала у волонтёров будет возможность получить уникальную брендированную униформу и атрибутику саммита.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели форум Международных спортивных федераций. Темы форума войдут в повестку Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд».

Ранее глава региона Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил на саммит Президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что в разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.

Читайте также:

FISU стала партнёром форума «СпортАккорд» в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С