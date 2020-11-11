Осталось 1000 дней: в Екатеринбурге запустили часы обратного отсчёта до Универсиады-2023

В Екатеринбурге запустили часы обратного отсчёта до Универсиады-2023. Фото: Галина Соловьёва.

В Историческом сквере Екатеринбурга запустили часы, отсчитывающие время до старта Универсиады. До Всемирных студенческих игр 2023 года осталось ровно 1000 дней.

До сегодняшнего дня хронометр был скрыт за временным ограждением, которое стало своего рода арт-объектом. Три его стены превратились в холст для современных уральских художников – Натальи Пастуховой, Никиты Руфаса и Сергея Лаушкина.

"В основе моего изображения лежат горы и холмы, на которых дымят трубы заводов и стоят небольшие поселения. Это про наш заводской край. Поверх – антропоморфные фигуры спортсменов. Под одним углом видится, что они занимаются на беговых дорожках, а под другим – на уральских холмах", – рассказала Наталья о своей работе.

Фото: Галина Соловьёва

На торжественном открытии часов, которое состоялось сегодня днём, присутствовали первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, мэр города Александр Высокинский, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, гендиректор АНО «Исполнительная Дирекция «Универсиада-2023» Александр Чернов и другие гости.

Фото: Галина Соловьёва

"То, что будет создано (в рамках подготовки к Универсиаде. – Прим. "ОГ"), будет служить долгие годы нашим землякам, нашей молодёжи. Универсиада для нас – прекрасный шанс утвердить право Екатеринбурга как одной из столиц Российской Федерации", – подчеркнул Алексей Орлов.

Фото: Галина Соловьёва

В свою очередь, Сергей Сейранов выразил уверенность в том, что "в Екатеринбурге пройдут самые лучшие в истории Международной федерации университетского спорта летние всемирные студенческие спортивные игры".

Фото: Галина Соловьёва

Перед уральцами также предстали талисманы Универсиады-2023 – соболь Кедри, малахит Хитти и олень Ягги. Они были выбраны по итогам открытого конкурса, участие в котором приняли свыше 70 тысяч человек. Ранее эта троица появлялась в программе "Вечерний Ургант".

Фото: Галина Соловьёва

Известно, что талисманы будут сопровождать свердловчан и гостей города на протяжении всего периода подготовки и проведения Универсиады.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, дизайн необычного хронометра выполнен в стиле конструктивизма в виде латинской буквы U.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, как уже писала "Областная газета", на прошедшей Ночи музыки в Екатеринбурге показали логотип Всемирных студенческих игр 2023 года. Он представляет собой не статичную эмблему, а меняющееся изображение.