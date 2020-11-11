Свердловская скалолазка поспорит за олимпийскую путёвку в Москве

Виктория Мешкова. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России/c-f-r.ru

Тренерский штаб национальной сборной по скалолазанию определился с составом команды на предстоящий чемпионат Европы в Москве. На турнире будут разыграны две заключительные (для европейских спортсменов) путёвки на Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Представительница Свердловской области Виктория Мешковавыступит во всех дисциплинах и в случае успеха станет второй российской скалолазкой с путёвкой на ближайшие летние Игры.

Всего же в многоборье выступит пять россиян. Олимпийское многоборье* – это три дисциплины: «скорость», «трудность» и «боулдеринг». Нашу страну представят Алексей Рубцов, Николай Яриловец, Сергей Лужецкий, Виктория Мешкова и Елена Красовская.

За наш регион выступает Виктория Мешкова, Сергей Лужецкий хоть сейчас и представляет Воронежскую область, но тоже воспитанник свердловской СШОР горных видов спорта.

Для Виктории – это вторая попытка отобраться на Олимпийские игры. Для Сергея – первая. Им предстоит выдержать высочайшую конкуренцию: заявки на участие, вместе с Россией, подали 16 стран. Путёвок на Игры в Токио осталось у европейских спортсменов – две (по одной у мужчин и женщин). На Олимпиаде должно выступить всего 20 мужчин и 20 женщин. Известно уже 16 скалолазов (с каждой стороны), прошедших различные отборы и «забронировавших» себе место в Японии. Осталось выбрать ещё четверых (опять же среди мужчин и женщин, итого – восемь). Кроме чемпионата Европы, лучших скалолазов определят по итогам чемпионатов Океании, Африки и Азии. Поэтому у спортсменов из Европы остался последний шанс – турнир в Москве.

На данный момент у россиян лишь одна путёвка в Токио – у Юлии Каплиной (Тюменская область).

20-летняя Виктория Мешкова совсем недавно стала трёхкратной чемпионкой России в «трудности» и завоевала бронзу в боулдеринге. Ранее она становилась бронзовым призёром первенства мира-2014 в «трудности» и выигрывала серебро на первенстве Европы-2018.

Но кроме отбора в многоборье, на чемпионате Европы также отдельно разыграют комплекты медали в «скорости», «трудности» и боулдеринге. В этих дисциплинах довольно много россиян, и есть представители нашей области. Так, в «скорости» выступит Елизавета Иванова (двукратная чемпионка России), в боулдеринге – Екатерина Новицкая.

Стоит отметить, что, например, Дмитрий Факирьянов и Владислав Деулин когда-то занимались скалолазанием на Урале, а также учились в УрФУ. Спортивная судьба раскидала их по других регионам.

14-й чемпионат Европы стартует в Москве 21 ноября и пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Изначально турнир должен стартовать в марте, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на поздний строк. К слову, продолжаются отмены и до сих пор: Федерация скалолазания России сообщила, что Кубок России (в «трудности») и всероссийские соревнования (в «скорости»), ранее запланированные на декабрь в Екатеринбурге, будут отменены.