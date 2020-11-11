«Три, два, один… Поехали!» Обратный отсчёт до Универсиады 2023 года

В Екатеринбург талисманы прибыли самолётом из Москвы, где они накануне были гостями программы «Вечерний Ургант». Фото: Галина Соловьёва

Часы обратного отсчёта до старта XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдёт с 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге, запустили вчера в центре города, в Историческом сквере.

– Я думаю, что традицию обратного отсчёта заложил Гагарин, – предложил свою интересную версию генеральный директор оргкомитета Универсиады 2023 года Александр Чернов. – Помните его: «Три, два, один… Поехали!»

Строго говоря, то, что установили на Плотинке, это даже не часы, поскольку отсчитывать это мультимедийное устройство будет только оставшиеся до открытия студенческих соревнований дни, а их вчера была ровно тысяча. На торжественной церемонии впервые в месте будущего обитания объявились три талисмана – девушка-блогер Хитти (своим зелёным нарядом она символизирует уральский камень малахит), олень Ягги в разноцветных кроссовках (один из которых – это как бы серебряное копытце, отсылающее к сказам Бажова) и соболь Кедри (ещё одна местная привязка – к гербу Свердловской области).

Заслуженный мастер спорта Юрий Прилуков Универсиаду 2023 года ждёт уже не как спортсмен, а как неравнодушный житель Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Вместо оставшихся до 8 августа 2023 года часов и минут (информации любопытной, но в действительности практически малополезной) устройство на Плотинке будет сообщать екатеринбуржцам и гостям города некоторые примечательные факты: сколько и откуда ожидается гостей, по каким видам спорта пройдут соревнования. Так что за два с лишним года можно, ходя мимо, выучить всю программу наизусть.

Почётные гости, в том числе первый заместитель губернатора Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, глава Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов говорили о том, что сделать за оставшийся не очень большой на самом деле срок предстоит много, а падкие на скандалы журналисты всё выпытывали, не есть ли подготовка к Универсиаде в период пандемии – пир во время чумы, и не обернётся ли всё это банальной «потёмкинской деревней»?

– Да, кризис, вызванный коронавирусом, есть, – соглашается Александр Высокинский. – Но если в Екатеринбурге не будет проектов с горизонтом планирования в три, пять, десять лет, то у города не будет будущего.

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Фото: Галина Соловьёва

– То, что будет создано в ходе подготовки к Универсиаде, ещё долгие годы будет служить людям, – такова позиция Алексея Орлова. – Универсиада для нас – это прекрасный шанс утвердить право Екатеринбурга называться одной из спортивных столиц Российской Федерации.

И ещё про пир во время чумы. Сергей Сейранов очень кстати напомнил о том, что летняя Универсиада 2015 года успешно прошла в Кванджу на фоне охватившей Южную Корею вспышки ближневосточного респираторного синдрома. Судя по всему, различные инфекции – это то, с чем нам предстоит учиться жить. И жить по возможности полноценно.

А насчёт «потёмкинских деревень»… Здесь ведь всё в наших руках. Казани семь лет назад удалось воспользоваться летней Универсиадой для того, чтобы придать мощнейший импульс развитию города. Почему мы не можем сделать то же самое?

Слова ведущего о том, что здесь изображены собаки, вызвали недоумение присутствующих. На что ведущий только развёл руками: "В сценарии написано, что это собаки". Фото: Галина Соловьёва

Программу «тысячедневных» мероприятий продолжила пресс-конференция в московском информационном агентстве «Россия сегодня» с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и министра спорта Российской Федерации, президента Международной федерации университетского спорта (ФИСУ) Олега Матыцина.

Руководитель российского и международного студенческого спорта поблагодарил Свердловскую область за плодотворное сотрудничество при подготовке такого ответственного мероприятия, как Универсиада. По словам Олега Матыцина, это позволяет оценить эффективность взаимодействия региональных и федеральных властей, а также международных федераций. Он также отметил, что пандемия никак не повлияла на подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге, все работы идут точно по графику.

Фото: Галина Соловьёва

Евгений Куйвашев пообещал, что запуском обратного отсчёта имиджевые мероприятия, предваряющие летние студенческие игры 2023 года, не ограничатся. «Будем находить другие поводы для того, чтобы подогревать интерес к предстоящему событию», – заявил губернатор.

Отвечая на вопрос об экономическом значении подготовки к Универсиаде для города и региона, Евгений Куйвашев назвал Уральский федеральный университет одним из градообразующих предприятий. И тот комплекс, рассчитанный на 12 тысяч человек, который получит УрФУ после соревнований 2023 года, поможет ему укрепиться как научному центру.

– Уже сейчас в Уральском федеральном университете учатся студенты из восьмидесяти стран, – отметил глава региона. – Есть ещё желающие учиться в Екатеринбурге, но сейчас число мест ограничено. Получив новый кампус, УрФУ сможет дальше развиваться.

Фото: Галина Соловьёва

Евгений Куйвашев рассказал также, что на всех спортивных объектах, которые будут задействованы для проведения Универсиады, пройдут тестовые соревнования. Особенно на тех девяти, что предстоит построить. Высоко оценил губернатор готовность екатеринбургских гостиниц к приёму гостей со всего мира. И напомнил, что в ближайшее время появятся ещё два отеля высокого международного уровня.

Губернатору был задан вопрос о том, когда можно будет приобрести сувенирную продукцию с символикой Универсиады. Евгений Куйвашев ответил, что сейчас ведутся поиски производителей. Определены они будут по итогам торгов и аукционов, но главе региона хотелось бы, чтобы в этом поучаствовали местные предприятия.

Подготовка к Универсиаде вступает в решающую фазу. В ближайшую тысячу дней мы ещё не раз вернёмся к этой теме.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Фото: Галина Соловьёва

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