Неолимпийцы объединились

В Екатеринбурге теперь есть не только шахматные слоны, но и Союз национальных и неолимпийских видов спорта. И то и другое – не без участия Анатолия Карпова Фото: Галина Соловьёва

В Уральском федеральном округе появилась новая общественная спортивная организация – отделение Союза национальных и неолимпийских видов спорта, который объединяет различные национальные виды спорта, несущие в себе уникальную культурную и этническую составляющую.

– Этот проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, – пояснил корреспонденту «Областной газеты» заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. – Из 120 видов спорта, отделения которых на сегодняшний день развиваются и функционируют на территории региона, порядка 90 отделений – это неолимпийские и национальные виды спорта. Проект находится на стыке физкультуры и туризма, а также является образовательным и историческим.

На федеральном уровне Союз национальных и неолимпийских видов спорта был создан в 2010 году, сейчас в него входят 34 спортивные объединения, в том числе федерации спортивно-тактических игр, комплексного единоборства, бирманского бокса, современного мечевого боя, боевого самбо, русского бильярда, эстетической гимнастики и другие. С декабря 2019 года его возглавляет экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который, напомним, помимо прочих общественных нагрузок возглавляет попечительский совет федерации шахмат Свердловской области.

В Уральском федеральном округе отделение Союза национальных и неолимпийских видов спорта возглавила Юлия Корнеева – член экспертного совета при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент автономной некоммерческой организации «Уралроспромэко».

Первой акцией новой организации стало участие во всероссийском спортивно-туристическом проекте «Я иду, открываю Россию», который направлен на развитие внутреннего туризма и спорта в регионах Российской Федерации. В 2020 году проект приурочен к 75-летию Победы. Организатор – федерация северной ходьбы (она же – скандинавская или нордическая ходьба).

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