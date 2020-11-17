Сенат США утвердил закон о преследовании за нарушение антидопинговых правил

Сенат США утвердил закон о преследовании любого человека в мире за нарушение антидопинговых правил. Фото: Павел Ворожцов.

Сенат США принял законопроект, позволяющий уголовное преследование граждан всех стран мира за нарушение правил Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортивных соревнованиях. Документ носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который информирует WADA о соответствующих нарушениях в российском спорте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американского антидопингового агентства (USADA), согласно "Акту Родченкова", США сможет вести уголовное преследование в отношении граждан всех стран мира, которые участвуют в допинговом сговоре на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. При этом действие этого документа не будет распространяться на профессиональные лиги США, вроде NBA и NHL, которые не следуют кодексу WADA.

За нарушение "Акта Родченкова" грозит штраф размере 1 млн долларов и до 10 лет лишения свободы. Палата представителей Конгресса США приняла этот законопроект ещё в октябре, а для вступления его в силу документ в течение 10 дней должен подписать президент США.

WADA несколько раз выступало против принятия данного законопроекта, так как это может вызвать дублирование законов в разных юрисдикциях, что повлечёт за собой дестабилизацию антидопинговой структуры.

Напомним, биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина оказались среди тех российских спортсменов, которых в 2016 году обвинили в употреблении допинга. Тогда в интервью американской прессе бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о существовании в России государственной допинговой программы и о массовой подмене проб отечественных спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. После откровений Родченкова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило проведение расследования обвинений в адрес российских атлетов.

В ноябре 2017 года российские биатлонистки, ставшие серебряными призёрами Олимпийских игр в Сочи, были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Играх были аннулированы. Тогда спортсменки оспорили это решение, но рассмотрение апелляций затянулось.

В 2020 году Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил в употреблении допинга российских стреляющих лыжников Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. Если Устюгова признают виновным, то Антон Шипулин и другие члены эстафетной четвёрки, завоевавшей медали на Играх, лишатся этой награды.

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