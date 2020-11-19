Лев Гонов: «Коронавирус нас и разбил, и помог»

Лев Гонов (первый в тройке) о команде: «Бывают, конечно, разногласия. Но это нормально. Потом приезжаю в Питер к жене и отдыхают от партнёров». Фото: UEC/Dario Belingheri/BettiniPhoto

На завершившемся в болгарском Пловдиве чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке уральским болельщикам было за кого порадоваться: уроженец Сысерти, воспитанник местной школы велогонок Лев Гонов завоевал золото и бронзу. На взрослом европейском чемпионате – первые в карьере! Для Льва это, можно сказать, точка сложного сезона: он завоевал медали на первенстве Европы, чемпионате России и успешно завершил соревновательный год в Болгарии. Хотя как сам говорит в интервью «Облгазете» велогонщик – год был хоть и тяжёлый, но зато продуктивный.

Для начала поясним, что золотая медаль у Льва – в командной гонке преследования. Наш квартет – Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев, Александр Евтушенко – стал лучшим, «объехав» итальянцев и швейцарцев соответственно. Для россиян в мужском командном преследовании – это первая медаль с 2012 года (в тот год, кстати, в квартете ехал пышминский гонщик Артур Ершов). А вот теперь ещё один примечательный факт. Самая сильная отечественная четвёрка гонщиков и гроза европейского трека – Лев Гонов, Никита Берсенев, Глеб Сырица и Иван Смирнов- в силу причин вся поехать в Болгарию не смогла. Двум спортсменам пришлось искать замену. В итоге экспериментальным составом, почти без тренировок, наша команда стала чемпионом Европы.

Ещё одну медаль, бронзовую, Лев завоевал в индивидуальной гонке преследования. Его результат – 4:07.720 – это новый рекорд России. Сразу после приезда в Россию «Облгазета» поговорила с гонщиком.

Много трека и кислород в Крыму

– Лев, перед тем как расспросить вас про довольно успешный сезон, вопрос такой: как вы так поддерживали форму в карантин, что в итоге быстрее всех?

– Скажу, что без стартов было тяжело в этом году. Их количество по сравнению с обычным сезоном сократилось раза в три. В первую очередь на шоссе. На треке мы во время карантина много тренировались. У нас закрытая территория – трек «Локосфинкс» на Крестовском острове. Мы там и тренировались, пока нам не дали разрешения выехать на Приморское шоссе. Хорошо, что у нас была возможность ездить на треке – мало у кого она есть в Европе.

– Но трековику без шоссе никак?

– Вообще никак! Даже не могу сравнения подобрать… но никак! Нужно обязательно совмещать.

– Объясните почему?

– Когда много трека – тебя это выхолащивает. Там нужна другая концентрация, на это тратится больше сил. Под конец сбора в Питере уже чувствовали себя на пределе. Не скажу, что это позволяет сильно набирать форму. Потом, после двух месяцев, нам дали разрешение на сбор в Крыму. Мы поехали на 42 дня в Алупку, ездили по горам. Этот сбор буквально дал нам кислород. После этого мы все хорошо себя чувствовали, пришли в форму. И уже вернувшись, на тестовых заездах в Санкт-Петербурге показывали неплохие результаты. Потом тренировались в Турции на высоте, рядом с вулканом Эрджияс, затем поехали в Испанию на веломногодневку. Получается, что стартов шоссейных было немного. Долго сидели на треке.

«Кто живой, того и взяли»

– У вас в сезоне было удачное первенство Европы (два золота и бронза) и три золотые медали на чемпионате России. И там, и там есть награды в командной гонке. Ваша четвёрка – Гонов, Берсенев, Сырица, Смирнов – самая сильная в стране. В чём химия?

– Было уже давно ясно, что мы в России будем первыми. Я тут радуюсь не первому месту, а времени – мы улучшили результат и приближаемся к мировым значениям – это самое главное. Парни были собранны, и мы должны были показать хорошее время. Кроме того, на чемпионат России приехали с первенства Европы, а там был бетонный трек на открытом воздухе. А в Санкт-Петербурге крытый, короче по дистанции и паркет ещё. Мы решили ехать как можно быстрее.

– Я это к чему веду. В Болгарии ваша четвёрка не смогла выступить в своём лучшем составе. Но у вас всё равно золотая медаль.

– Это… шок (смеётся). И как ни странно, главный секрет этого – коронавирус. Он нас разбил, он нам и помог. Проблема эта же остро стоит по всему миру, и в Европе в том числе. Не все команды смогли показать хороший результат и с нами справиться.

– Но это как? Вы слаженный механизм, четыре человека как единое целое, и вдруг – двое из них выбывают. Их заменяют другими, а у одного гонщика – Александра Дубченко – и вовсе другая специализация… Как там быстро «скатались» вместе?

– А мы и не «скатывались» вместе! Нам сказали ехать так, мы и поехали. С чистого листа. Даже толком тренировок не было. Вот так сложилось. Возможно, дело в том, что эти двое гонщиков – Александр Дубченко и Александр Евтушенко -были на пике формы и физической, и психологической.

– Вы говорите, что коронавирус всех пошатнул, но на чемпионате всё равно были сильные составы.

– У всех примерно такая же ситуация, как у нас: двое из основного состава, двоих взяли других. Кто живой, того и взяли (смеётся). У них, итальянцев и швейцарцев, в таком составе не получилось. А мы смогли.

– Когда выиграли гонку, на пьедестале партнёры вдруг подняли на руки одного гонщика. Традиция?

– Нет, от радости. Нашего спринтера захлестнули эмоции и он схватил своего партнёра. Не все думали, что будут стоять на пьедестале и держать в руках золотую медаль. Человеку стало просто хорошо (улыбается).

– У вас ещё бронза в индивидуальном преследовании. Шансы занять место выше были?

– Я хотел побороться за второе или даже за первое место. Но не смог хорошо проехать квалификацию. Не выдержал морально. После командной гонки я выложился по максиму и подумал, что не справлюсь.

– В финале, однако, сильно улучшили время. Разозлились на себя?

– Нет, скорее, подошёл с холодной головой. Вышел на старт и сказал себе: делай, что умеешь. А дальше как уж получится…Получилось хорошо.

– У вас ещё четвёртое место в мэдисоне (трековая дистанция, где нужно преодолеть около 50 километров, попеременно меняясь со своим партнёром). До этого вы успешно выступали в этой дисциплине и на первенстве Европы, и на чемпионате России. Что пошло не так?

– Я ехал с новым партнёром – Никитой Берсеневым. Он ни разу не ездил такую гонку на международном уровне, особенно 200 кругов. Эту дистанцию даже не каждый сможет проехать, а Никита достойно справился. В итоге нам не хватило всего трёх очков до подиума. Я не сильно расстраиваюсь.

Дружба командная

– Сейчас можете в целом оценить сезон?

– Сезон сложный, но он прошёл спокойнее. Мы спокойно тренировались, без нервотрёпки и постоянных стартов. Всё шло как будто по маслу. Год был тяжёлый, но продуктивный. Дело даже не в медалях: результат вырос. И у меня, и у команды.

– Всегда хотел спросить, как вы уживаетесь в команде? Сначала вместе выигрываете, а потом отбираете друг у друга медали в личных гонках.

– Бывает так, да, что уступаешь своему же товарищу. Если у него есть медаль, всё получилось – я радуюсь. Мы же занимаемся одним делом. Мы одна команда. Я уж домой сколько времени не езжу, всё время с ними вместе, на тренировках, на сборах. Это тяжело, иногда хочется разъединиться. Это дружба, но она скорее командная. Когда нам нужно собраться на соревнованиях – мы это делаем. Бывают, конечно, разногласия. Но потом приезжаю в Питер к жене и отдыхают от них.

– Вы сказали, что шесть лет не были дома. Это вы про Сысерть?

– Да… Так. Родители приезжают в Санкт-Петербург.

– Олимпиаду перенесли на следующий год. Это что-то изменило в раскладах?

– К сожалению, всё уже решено. Из-за падений, травм – не получилось. Ни в командной гонке, не в мэдисоне. В прошлом году: сломал руку на чемпионате России. Это, кстати, как раз было в мэдисоне и как раз когда шёл отбор на Олимпиаду. Упал, сломался и выпал на какое-то время из соревновательного процесса. А в это время были и чемпионат Европы, и Кубки некоторые. Я не успел восстановиться, а должен был ехать «первым колесом», чтобы попасть на Олимпиаду… Может быть, из-за меня и не получилось пройти отбор команде. За меня другие люди не смогли сделать моё же дело.

Досье «ОГ» Лев Гонов родился в Сысерти 6 января 2000 года. Велоспортом начал заниматься в 14 лет у тренеров Александра Марченко и Сергея Пономарёва. Затем перешёл в команду петербургского велоклуба «Локомотив». Выступает параллельно за два региона. Победитель и призёр первенства мира (2017, 2018), первенства Европы (2017, 2018, 2019 и 2020) и Европейских игр (2019). Несколько раз побеждал на чемпионате России. Мастер спорта международного класса.