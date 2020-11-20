Российскому спорту определили стратегию до 2030 года

На Урале традиционным массовым видом спорта многие годы остаются лыжные гонки. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Российской Федерации приняло стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. Предполагается, что у каждого жителя страны должны быть равные возможности для здорового образа жизни.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, основные показатели предыдущей программы, принятой в 2009 году на десять лет, достигнуты: количество занимающихся физкультурой и спортом выросло в 2,6 раза и составило 59 миллионов человек, в 2,5 раза вырос уровень обеспеченности населения объектами спорта. Также в семь раз, до полутора миллионов, возросло число занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

– В результате реализации стратегии к 2030 году 70 процентов россиян будут заниматься спортом на регулярной основе, – заявил федеральный министр спорта Олег Матыцин. – В Стратегии-2030 сформировано видение России как ведущей мировой спортивной державы, граждане которой ведут здоровый образ жизни и активно вовлечены в массовой спорт, с экономически стабильным профессиональным спортом, нулевой терпимостью к допингу, высоким авторитетом на международной спортивной арене.

Стратегия развития спорта до 2030 года разработана Министерством спорта России с учётом федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в состав национального проекта «Демография».