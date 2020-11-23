Уральская скалолазка Елизавета Иванова завоевала серебро на чемпионате Европы в Москве

Уральская скалолазка Елизавета Иванова в стартовый день чемпионата Европы в Москве завоевала серебряную медаль в дисциплине «скорость». Иванова в споре за золото уступила Екатерине Баращук, представляющей Тюменскую область.
Причём в финале Елизавета Иванова уступила Баращук всего лишь семь сотых – 7,37 секунды у Екатерины и 7,44 у Елизаветы. На третьей строчке также россиянка – Юлия Каплина. Кстати, последний раз россиянки занимали весь пьедестал в «скорости» в 2017 году. Для Елизаветы Ивановой – это первая медаль чемпионата Европы.
У мужчин россияне также оказались на пьедестале в «скорости»: Лев Рудацкий уступил украинцу Даниилу Болдыреву пять сотых и завоевал серебряную медаль. Бронза у поляка Марчина Дзенски.
Напомним, что на московском чемпионате Европы будут разыграны две заключительные для европейских спортсменов путёвки на Олимпийские игры в Токио в 2021 году – по одной у мужчин и у женщин. Представительница нашего региона Виктория Мешкова выступит как раз в многоборье (олимпийская дисциплина включает в себя боулдеринг, «скорость» и «трудность»). В случае успеха она станет второй российской скалолазкой с путёвкой на летние Игры 2021 года. Первая у Юлии Каплиной.
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