В Екатеринбург приехала оценочная делегация «СпортАккорд»

Делегация займётся детальной проработкой деловой программы форума. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В столицу Урала прибыла оценочная делегация Всемирного объединения международных спортивных федераций «СпортАккорд» во главе с управляющим директором Нисом Хаттом. Это уже второй визит в Екатеринбург за последние десять месяцев.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, на этот раз делегация займётся детальной проработкой деловой программы форума, транспортных схем, проживания, питания, медицинской безопасности и других организационных вопросов.

Напомним, в первый раз команда «СпортАккорд» приезжала для знакомства с городом, выставочным центром «Екатеринбург-Экспо» и оргкомитетом форума.

Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». Ожидается, что на форум соберутся около двух тысяч руководителей международных спортивных федераций, организационных комитетов, а также делегация Международного олимпийского комитета. В работе саммита «СпортАккорд»-2021 задействуют более 600 волонтёров.

В разные годы SportAccord принимали Мадрид, Лозанна, Берлин, Сеул, Пекин, Афины, Денвер, Дубай, Лондон, Квебек, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил на саммит Президента РФ Владимира Путина. В начале ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели форум Международных спортивных федераций.

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