В России утвердили стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года

Новая стратегия придёт на смену действующей, которая была утверждена в 2009 году. Фото: Алексей Кунилов

Премьер министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. Предыдущая стратегия была утверждена в 2009 году.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в стратегию включены 11 приоритетных направлений, охватывающих любительский и профессиональный спорт. В частности, она включает в себя проведение Года детско-юношеского спорта, строительство новых объектов и привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в сельских населённых пунктах.

Также в планах развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий, подготовка спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования и международное сотрудничество.

В документе прописан комплекс мероприятий для реализации каждого из направлений. Инфраструктурный блок подразумевает создание национального центра спортивной медицины, который появится на базе ФМБА и будет координировать работу медицинских и научных организаций

Также стратегией предусмотрено создание единого информационного центра, который будет следить за потребностями каждого региона в спортивных объектах.

«В цифровом направлении запланирована работа по введению электронных паспортов для спортсменов и созданию единой электронной платформы для сбора информации по всей отрасли физической культуры и спорта, её обработки и использования для принятия управленческих решений», - говорится в пояснительной записке к документу.

Экономический блок стратегии предусматривает реализацию мер по налоговой поддержке организаций и предпринимателей, занятых в сфере физической культуры, а также господдержку производителей спортивной продукции.

По словам Михаила Мишустина, стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения совета при Президенте России.

Ожидается, что подробный план мероприятий для реализации стратегии будет разработан в течение месяца.