Кандидат от Федерации лёгкой атлетики Свердловской области стал президентом ВФЛА

Пётр Иванов получил 56 голосов из 73-х. Фото: с сайта АО "Скоростные магистрали".

Гендиректор АО "Скоростные магистрали" Пётр Иванов избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Он был выдвинут на эту должность Федерацией лёгкой атлетики Свердловской области.

Решение об избрании Петра Иванова новым президентом федерации было принято в рамках отчетно-выборной Конференции ВФЛА в Москве. Он будет занимать этот пост ближайшие четыре года. В тайном голосовании приняли участие 73 делегата.

Как сообщается на сайте ВФЛА, всего на должность главы федерации претендовали пять человек: Пётр Иванов, спортивный менеджер Михаил Гусев, олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова, президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов и директор чемпионатов России среди студентов Андрей Шляпников. Два последних претендента сняли свои кандидатуры и отдали голоса Ирине Приваловой и Петру Иванову соответственно.

Голоса распределились следующим образом: Пётр Иванов получил 56 голосов, Михаил Гусев - 10, а Ирина Привалова - 7 голосов.

Пётр Иванов родился 15 января 1970 года. В 1993 году окончил финансовую академию при Правительстве РФ, а в 2005 году - Московскую Государственную юридическую академию.

С января 2016 года по сентябрь 2020 года являлся гендиректором АО "Федеральная пассажирская компания". В конце 2016 года также был избран президентом Федерации триатлона России. В сентябре нынешнего года Пётр Иванов возглавил АО "Скоростные магистрали". В 2019 году был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.