В Екатеринбург прилетели участники Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Instagram аэропорта Кольцово. В Екатеринбург прилетели представители семи команд - Германии, Японии, Норвегии, Словении, Швейцарии и Австрии. Фото:

Лучшие летающие лыжники мира прилетели в Екатеринбург для участия в этапе Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Престижные соревнования пройдут 4-6 декабря на нижнетагильском комплексе трамплинов «Аист».

Как сообщается на странице аэропорта Кольцово в Instagram, чартерный борт со спортсменами прибыл в столицу Урала из финского Рованиеми накануне вечером. В Екатеринбург прилетели представители семи команд - Германии, Японии, Норвегии, Словении, Швейцарии и Австрии.

«В числе прилетевших лидер зачёта немец Маркус Айзенбихлер и гордость Швейцарии, четырёхкратный олимпийский чемпион Симон Амман. Совсем скоро на трамплинах «Аист» будет жарко», - говорится в сообщении воздушной гавани.

Также на этапе кубка мира в Нижнем Тагиле выступят триумфатор позапрошлого Кубка мира Рёю Кобаяси (Япония) и рекордсмен тагильского трамплина К-120 норвежец Йохан-Андре Форфанг.

Российские лыжники прибудут в Свердловскую область отдельно — каждый из своих городов. В состав сборной России вошли девять человек. Команду возглавит победитель этапа Кубка мира позапрошлого сезона, призёр этапа «Турне четырёх трамплинов» Евгений Климов. Кроме того, тагильчане смогут поболеть за воспитанника спортшколы «Аист» Михаила Пуртова, который занял в феврале 2020 года третье место на большом трамплине К-120 на чемпионате России в Нижнем Тагиле.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на этапе Кубка мира уделяется особое внимание тестированию и профилактике COVID-19. Все организаторы соревнований, включая волонтёров, сотрудников «Аиста» и отеля, в котором будут размещаться спортсмены, уже сдали ПЦР-тест.

Среди спортсменов на чартерный рейс в Екатеринбург попали только те команды, члены которых несколько дней назад получили отрицательный результат тестирования. В частности, из-за положительного результата анализов от участия в российском старте Кубка мира вынуждены были отказаться сборные Чехии и Болгарии.

При заселении в гостиницу в Нижнем Тагиле летающие лыжники сдадут ещё один тест, который станет допуском к соревнованиям.

Квалификация состоится в пятницу, 4 декабря, в 19:30. В субботу, 5 декабря, в 19:15 пройдёт розыгрыш первого комплекта наград. Соревнования завершаться в воскресенье, 6 декабря, старт квалификации – в 18:30.

Отметим также, что организаторы приняли решение закрыть соревнования для зрителей. При этом тагильские старты впервые в истории можно будет увидеть сразу на трёх телеканалах: «Матч! Страна», Eurosport и «Студия-41».