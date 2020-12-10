«Темп» обыграл «Самару» с сиреной, но для выхода в финал этого мало

«Чужой среди своих» – выступающий за «Темп» самарец Максим Кирьянов в окружении игроков «Самары» Фото: Пресс-служба Владимир Кацюба-Белых/Пресс-служба БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

В первом матче 1/2 финала Кубка России по баскетболу «Темп-СУМЗ-УГМК» на домашней площадке в Ревде одержал минимальную победу над действующим обладателем трофея и лидером регулярного чемпионата Первого дивизиона Суперлиги «Самарой» со счётом 88:87.

В концовке матча хозяева имели 20 секунд на атаку, но совершили потерю, и перехвативший мяч Антон Глазунов вывел «Самару» вперёд – 87:86. Последний бросок из-за дуги взял на себя Максим Колюшкин, но промахнулся. К счастью для хозяев, первым на подборе оказался Александр Захаров, который за мгновение до финальной сирены успел протолкнуть мяч в корзину. Арбитры матча, просмотрев видеоповтор, бросок засчитали и зафиксировали минимальную победу «Темпа» со счётом 87:88. У проигравших самыми результативными стали Игорь Смыгин (19 очков) и Антон Глазунов (17), у победителей – Дмитрий Артешин (13), Александр Захаров (12) и Илья Карпенков (11).

В целом же матч вряд ли можно занести ревдинцам в актив – слишком много допускали игроки «Темпа» необязательных ошибок, да к тому же уступили сопернику подбор. Особенно первую половину, по ходу которой отставание от «Самары» достигало 14 очков. Хорошо, что проявили характер и вырвали победу, но победитель полуфинала Кубка России определяется по сумме двух матчей, и финалист будет назван 27 декабря, после ответной игры в Самаре.

Напомним, что год назад «Темп» и «Самара» в предыдущем розыгрыше Кубка России встречались в финале, и тогда ревдинцы также выиграли дома (66:63), но в гостях уступили с гораздо большей разницей (69:86). Впрочем, если взять кубковые встречи «Темпа» и «Самары» за более длительный отрезок, то с 2015 года эти команды играли между собой пять раз и четыре раза выигрывала команда из Ревды. В том числе в матче за 3-е место в 2016 году (69:47). Интересно, что тогда одним из самых результативных (14 очков) в составе «Темпа» был нынешний лидер «Самары» Антон Глазунов, а за волжан тогда играли Максим Кирьянов и Дмитрий Артешин, которые сейчас выступают за «Темп».

Совсем скоро (15 декабря) «Темп» и «Самара» снова сыграют в Ревде уже в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. В этом турнире чаще побеждают самарцы (у них с того же 2015 года девять четырнадцати матчах побед), но минувшей весной именно «Темп», как потом оказалось, лишил «Самару» лидерства в регулярном чемпионате. 17 марта «Темп» обыграл в Ревде самарцев, что позволило при равенстве очков по дополнительным показателям обойти их в турнирной таблице «Спартаку-Приморье». Регулярный чемпионат был приостановлен из-за карантина и больше не возобновлялся.

Кстати, сейчас «Самара» проиграла в официальных играх впервые с того матча в Ревде – в нынешнем регулярном чемпионате у команды Игоря Грачёва восемь побед в восьми матчах, а в Кубке России сопернику самарцев в предыдущем раунде сургутскому «Университету-Югре» были засчитаны технические поражения из-за коронавируса.

Загадывать по нынешним временам то как сыграют «Темп» и «Самара» 27 декабря бесполезно. Будем надеяться, что все будут здоровы, а ревдинцы найдут к тому времени рецепт победы над «Самарой» не только дома, но и в гостях. У «Темпа» есть одно преимущество – в команде нет легионеров, а значит на Кубок России можно играть полным составом, тогда как у «Самары» не будет ключевого в нынешнем составе игрока – латыша Артёмса Бутянковса (ещё один иностранец – белорус Виталий Лютыч легионером не считается).

Второй финалист определится в двух матчах между «Востоком-65» и «Куполом-Родниками» (матчи запланированы на 10 декабря в Ижевске и 28-е в Южно-Сахалинске).