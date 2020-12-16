Названа дата открытия катка в ЦПКиО Екатеринбурга. Фото: пресс-служба парка.

Каток «Северное сияние» в екатеринбургском парке имени Маяковского откроется в пятницу, 18 декабря. Зайти на лёд можно будет в 18:00.

Как и предполагалось, каток залили на территории фан-зоны, которая ещё не использовалась под зимние развлечения. Общая площадь ледяной поверхности составила 12 500 кв. метров, что в три раза больше катка, который раньше работал в центральной части ЦПКиО. Аллея же доступна для прогулок.

Для удобства посетителей катка был построен павильон площадью 600 кв. метров. Внутри него находятся зоны для переодевания и отдыха, камеры хранения, кафе, туалеты, а также прокат фигурных и хоккейных коньков. В прокате есть коньки от 26 до 46 размера, в том числе 1000 новых пар.

Предварительное время работы катка: пн с 17:00 до 22:00, вт-чт с 10:00 до 22:00, пт-вс с 10:00 до 23:00. Стоимость входного билета: по будням детский билет стоит от 100 рублей, взрослый ‒ от 150 рублей. По выходным ‒ от 150 и 200 рублей соответственно. В день оплаты можно кататься без ограничений по времени.

По данным пресс-службы парка, 26 и 27 декабря на катке состоится праздник. В программе: выступление фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию и массовые заезды. Также ожидаются известные гости и много музыки ‒ от выступления джаз-бэнда до диджей-сетов.

Администрацией ЦПКиО рассматривается возможность работы парка и катка в Новогоднюю ночь.

Актуальная информация о работе «Северного сияния» ‒ по телефону +7(343) 344-89-86.

Как сообщала «Областная газета», общая сумма инвестиций, привлечённых к открытию нового катка, составляет 45 млн рублей.

Добавим, ранее в ЦПКиО Екатеринбурга открылась ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара.

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