Глава Минспорта РФ встретился с тренерами команд - победителей Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге

VII Всероссийская летняя Универсиада прошла в Екатеринбурге с 26 сентября по 18 октября. Фото: Павел Ворожцов

Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с тренерами команд - победителей Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге. Глава Минспорта вручил специалистам ведомственные награды.

В ходе встречи с тренерами, которая прошла сегодня, 17 декабря, в Москве, Олег Матыцин отметил, что соревнования в Екатеринбурге прошли на самом высоком уровне.

«Университеты выступили консолидированно. Надеюсь, что некоторые участники соревнований в будущем войдут в состав сборной России на Всемирной Универсиаде», - приводит слова министра спорта ТАСС.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», VII Всероссийская летняя Универсиада прошла в Екатеринбурге с 26 сентября по 18 октября. При этом официальное открытие спортивных состязаний состоялось 7 октября. На официальном сайте Минспорта России, Всероссийскую Универсиаду называли репетицией Универсиады международной, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году.

В рамках летней Универсиады были проведены соревнования по 13 видам спорта: бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо и шахматам. Всего в столицу Урала приехали более трёх тысяч спортсменов, тренеров и судей. Большинство соревнований прошли на спортивных объектах Уральского федерального университета.