Российских спортсменов на два года лишили прав на участие в Олимпиадах и ЧМ под национальным флагом

Российских спортсменов на два года лишили прав на участие в Олимпиадах и ЧМ под национальным флагом. Фото: Павел Ворожцов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов. В ближайшие два года спортсмены из России не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз CAS, форма российских спортсменов может содержать цвета флага, а надпись "Россия" должна сопровождаться такой же по размеру надписью на английском языке "нейтральный атлет". Зрители могут вывешивать национальный флаг во время соревнований, однако гимн России на время действия санкций не может быть использован.

Президенту России, премьер-министру, членам Госдумы, сотрудникам администрации президента и другим чиновникам запрещено занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях. Они также не смогут посещать Олимпиады, Паралимпиады и другие чемпионаты мира, кроме квалификационных состязаний к ним. При этом санкции не касаются тех чиновников, которые уже являются членами Международного олимпийского или Паралимпийского комитета.

Также до 2023 года на территории России не смогут проводиться чемпионаты мира, а федерация, ранее давшая разрешение на проведение турнира в России, должна перенести его в другую страну. Спортсмены и персонал сборных России могут присутствовать или участвовать на таких спортивных мероприятиях, если ранее они не нарушали антидопинговые правила.

Для восстановления статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выплатить WADA взнос в размере 1,27 млн долларов в качестве издержек, которое понесло агентство за почти два года. Кроме того, российское агентство должно будет выплатить 10% от общего дохода за 2019 год или 100 тыс. долларов в качестве штрафа (зависит от того, какая сумма будет меньше) в течение 90 дней с момента вынесения решения.

РУСАДА под надзором WADA необходимо провести расследование и предоставить достоверные данные из московской антидопинговой лаборатории (LIMS) по делам, в которых были совершены манипуляции.

Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации комитета по соответствию о лишении России права на участие в международных спортивных соревнованиях. Таким образом, российские спортсмены не смогут поехать на Олимпиаду в Токио в 2021 году. Ситуацию прокомментировали Президент России Владимир Путин, министр спорта РФ Павел Колобков, а также сверлдовский экс-биатлонист Антон Шипулин.

В конце декабря прошлого года Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отправил уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта в WADA.

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