Музей истории спорта появится на месте временных трибун "Екатеринбург Арены". Фото: Павел Ворожцов.

На стадионе "Екатеринбург Арена" разберут временные трибуны, установленные к ЧМ-2018. На их месте появится Музей истории спорта Свердловской области.

Соответствующая проектная документация получила положительное заключение. Подробная информация о запланированных работах содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Известно, что проектом адаптации стадиона на ул. Репина, 5, в частности предусмотрен демонтаж сборно-разборных трибун секторов "B" и "D", а также строительство Музея истории спорта Свердловской области. Площадь выставочных залов в музее составит не менее 800 кв. метров.

Фото: документ

"Проводимая реконструкция здания является реализацией режима "Наследие", предусмотренного ранее при разработке проектной и рабочей документации стадиона. Архитектурные, инженерные, технологические и другие решения, реализованные в здании стадиона в процессе реконструкции, не изменяются, кроме исключения части зрительных мест на демонтируемых трибунах", ‒ говорится в документе.

По результатам экспертизы, работы в рамках адаптации стадиона, для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период, не противоречат законодательству в области охраны объектов культурного наследия.

Ранее уже сообщалась, что временные трибуны "Екатеринбург Арены" разберут в 2021 году.

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