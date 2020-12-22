Откроется ли лыжная база в ЦПКиО имени Маяковского?

Предоставлено "Клубом чемпионов"

В редакцию поступило несколько звонков от наших читателей с вопросом о лыжной базе в ЦПКиО имени Маяковского. Ранее она располагалась на том месте, где в дни чемпионата мира по футболу 2018 года находилась фан-зона, а теперь там залит каток. Можно ли будет покататься на лыжах в центральном парке Екатеринбурга нынешней зимой?

– Да, действительно, на месте бывшей фан-зоны теперь залит каток, – пояснила корреспонденту «Областной газеты» специалист по связям с общественностью ЦПКиО имени Маяковского Евгения Поль. – Расположенный там павильон проката лыж сейчас приспособлен для других нужд. В парке уже не первый год работает лыжная база «Клуб чемпионов», которая расположена рядом с «Динопарком». Это далеко от фан-зоны, и, может быть, не все про неё знают. Она не работала, поскольку не было снега, но в предстоящие выходные она должна открыться, сейчас готовится лыжня.

«Клуб чемпионов» – спортивный проект, созданный пять лет назад бронзовым призёром зимней Олимпиады в Турине по лыжным гонкам, заслуженным мастером спорта Иваном Алыповым.

– Да действительно, мы готовимся к открытию, – подтвердил корреспонденту «Областной газеты» представитель клуба. – Пока только на выходные, в новогодние праздники откроемся с 3 января. Совместно с парком Маяковского готовим трассу, круг должен быть около двух километров. Прокат лыж – 300–500 рублей за один час и 550–800 рублей за два. Есть все размеры, даже при большой загрузке пока ни разу не было, чтобы нам не хватило инвентаря. Найти нас можно по адресу улица Мичурина, 230, строение 6. Нужно пройти по центральной аллее до фонтана (правда, сейчас это ёлка), обогнуть его и через метров двести будет наша база – бревенчатое здание с розовым банером «Клуб чемпионов». Открыты мы будем с 10 до 17 часов. После праздников, скорее всего, будем работать только по выходным, потому что в будние дни народу практически нет.

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