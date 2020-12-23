Екатеринбуржцев зовут скатиться с горы на Уктусе с фонариками

Екатеринбуржцев зовут скатиться с горы на Уктусе с фонариками. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге на ГЛК "Уктус" пройдёт ежегодный флешмоб "Светящаяся гора". Массовый спуск с горы с фонариками запланирован на ближайшую пятницу, 25 декабря.

Мероприятие стартует в 20:00. Участники прокатятся по трассе "Новая", которая располагается на территории горнолыжного комплекса. Как сообщает пресс-служба ГЛК "Уктус", вход на подъёмник с фонарём бесплатный.

Во время флешмаба также пройдёт конкурс на лучший светящийся костюм. Отмечается, что режим работы комплекса 25 декабря будет продлён до часу ночи.

Напомним, в прошлом году "Светящаяся гора" проходила в рамках фестиваля светового искусства "Не темно". В этот раз арт-объекты были выставлены на территории ЦПКиО им. Маяковского. Гости мероприятия могли увидеть почти два десятка работ и прокатиться на "Хогвартс-экспресс".

Добавим, в феврале 2020 года под Нижним Тагилом на горе Белой прошёл массовый спуск с фонариками – световое шоу "Лавина 4.0.". Сотни участников в абсолютной темноте, освещая путь фонариками, спустились вниз по спортивной трассе.