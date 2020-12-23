«ОГ» и лыжные гонки. Снова вместе.

На трассе лыжной базы «Масляны» в Камышловском районе победителем в гонке на 10 километров в возрастной категории у мужчин 18–29 лет стал Данила Белов (№31). Финишировавший вторым Илья Соколов (№30) проиграл ему 14 секунд. Фото: Денис Кашин

Традиционные лыжные гонки на призы «Областной газеты» начались в минувшие выходные в Красноуфимске и посёлке Октябрьском Камышловского района. Самые массовые зимние областные соревнования в этом году проходят в 25-й раз.

К проблеме последних лет – отсутствию необходимого снежного покрова – добавилась ещё одна – ограничения массовых спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. И мы очень признательны нашим давним друзьям из Камышловского района и Красноуфимска, которые не дали прерваться замечательной традиции, начатой четверть века назад спортивным журналистом «Областной газеты» и большим энтузиастом активного отдыха Николаем Кулешовым.

– Поскольку у нас до конца года действуют ограничения для спортивных массовых мероприятий, то, к сожалению, не получилось того праздника, каким обычно бывают соревнования на призы «Областной газеты» на лыжной базе «Масляны» в Октябрьском, – рассказала корреспонденту «ОГ» директор ДЮСШ Камышловского района Ольга Колясникова. – Очень жаль, что пришлось отказаться от участников моложе 18 лет и старше 65 лет. При этом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, к нам приехали люди не только из других городов Свердловской области, но и из соседних регионов – Тюмени, Шадринска.

Сами соревнования, хоть и с малым количеством участников (их было 54 человека), прошли тем не менее на самом высоком уровне (а по-другому на лыжной базе «Масляны» и не бывает). Дистанцию готовили загодя, частично завозили снег, а буквально накануне прошёл большой снегопад, который позволил полностью подготовить пятикилометровый круг.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Октябрьский. Владимир Кузнецов, Сергей Валов, Ираида Батакова (все – Асбест), Данила Белов, Валентина Белова, Елена Соколова, Сирануш Архипова (все – Камышловский район), Дмитрий Белов (Октябрьский), Андрей Харитонов, Светлана Машковцева, Елена Максимова (Камышлов), Алексей Мирошниченко (Каменск-Уральский), Андрей Кузнецов (Шадринск). Красноуфимск. Алёна Кватернюк, Михаил Малышев, Алексей Малыгин (все – Арти), Тихон Кочергин, Всеволод Водовозов (оба – Бисерть), Анастасия Кашина, Никита Краюхин, Анастасия Оболенская, Дарья Ронкина (все – Красноуфимск). Все они (кроме гостя из Курганской области) в наступающем 2021 году будут подписчиками «Областной газеты».

Из-за отсутствия снежного покрова пока не состоялись лыжные гонки на призы «Областной газеты» в Новоуральске, Новой Ляле и Дегтярске. Но зима на Урале, пусть и с опозданием, но начинается, так что в ближайшее время надеемся встретиться на лыжне и в других местах.

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