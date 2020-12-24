Корреспондент «ОГ» победил в конкурсе спортивных журналистов «SportDrive». Фото: Антонина Пыжьянова

В Екатеринбурге подвели итоги традиционного конкурса спортивных журналистов «SportDrive», организованного министерством физической культуры и спорта Свердловской области. Награды победителям вручал министр спорта Леонид Рапопорт.

В этом году конкурс проходил в юбилейный, десятый раз. Члены жюри, председателем которого стала Елена Чепикова, выбирали победителей в десяти номинациях. Среди журналистов-печатников победителем стал корреспондент «Областной газеты» Данил Паливода. Ему же достался специальный приз в номинации «Лучший репортаж о технических видах спорта» (победила в этой номинации Светлана Батракова, ВГТРК «Урал»).

Лучший спортивный журналист среди муниципальных СМИ – Тимофей Кутузов («Заря Урала», Краснотурьинск), лучший телевизионный журналист, готовящий материалы о спорте, – Сергей Деревков («Телекон», Нижний Тагил), лучший журналист, пишущий о спорте в Интернете, – Елена Халуторных (Overtime.life), лучший автор радиопередачи о спорте – Максим Путинцев («Эхо Москвы в Екатеринбурге»).

Лучшим фоторепортажем на тему спорта стала работа Татьяны Андреевой («Российская газета»), открытием года в спортивной журналистике был признан Сергей Сивопляс с подкастом «Недряблый дриблинг», а лучшим пресс-секретарём спортивной команды стал Александр Гольдберг («Центр по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта»).

Отметим, что Данил Паливода уже не в первый раз побеждает в этом конкурсе, он становился лауреатом в 2016, 2017 и 2018 годах, а в прошлом году лучшим журналистом-печатником был признан ещё один корреспондент «Областной газеты» – Евгений Ячменёв.

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