«Тёплая», «Белая», «Долгая»: где лучше покататься на горных лыжах и сноуборде в предстоящие праздники

Предстоящие праздники – идеальное время посетить горнолыжные спуски нашего региона. Фото: Алексей Кунилов

В Каменске-Уральском теперь есть свой горнолыжный комплекс – «Богатырёк» торжественно открыли в конце декабря. Каменцам, а также жителям соседних населённых пунктов теперь можно далеко не ездить – комплекс расположен в черте города, по соседству со стадионом «Юность». В преддверии нового года у свердловчан стало на одну точку больше, где можно провести свой досуг. «Облгазета» рассказывает, где ещё можно покататься на горных лыжах и сноуборде в Свердловской области.

В Каменске-Уральском горнолыжного комплекса не было. «Богатырёк» – это три трассы протяжённостью 301, 285 и 221 метров. Они оборудованы бугельной канатной дорогой, системой искусственного снегообразования, мачтами освещения и административно-бытовым комплексом. Перепад высот, может, не столь большой – всего 50 метров – но для начинающих вполне подойдёт. Стоимость аренды горных лыж составляет 500 рублей в сутки.

Выделять трассы в особый топ не получится. Каждый комплекс по-своему хорош и, что важно, подходит для разных категорий: начинающих лыжников, любителей, профессионалов. Поэтому давайте попробуем упорядочить их по этому критерию. Всего же на территории области 13 подобных комплексов.

Уктус (Екатеринбург)

На Уктусе четыре горнолыжные трассы длиной до 750 метров. На малом склоне перепад высоты всего 54 метра – идеально для того, чтобы учиться кататься. Прокат лыж или сноуборда обойдётся в 590 рублей* (за весь день в будни, примерно такая же плата за два часа в выходные). Из больших плюсов – единственный комплекс, расположенный в столице Урала. Но из-за этого на «Уктусе» всегда многолюдно.

Волчиха (41-й км Московского тракта)

Самая высокая гора в окрестностях Екатеринбурга – 526 метров, расположена в пяти километрах от Ревды и в семи от Первоуральска. На комплексе четыре трассы различной протяжённости (самая длинная – 1200 метров с перепадом высоты 200 м). На Волчихе все четыре трассы разноплановые, что подойдёт и начинающим, и опытным лыжникам. Кроме того, здесь большой выбор дополнительных развлечений: прокат снегоходов, трасса для беговых лыж, каток и так далее. За пару часов прокат комплекта горных лыж обойдётся в 750 рублей, а сноуборда – в 500.

«Гора Белая» (посёлок Уралец, неподалёку от Нижнего Тагила)

На Белой пять горнолыжных трасс с перепадом высот до 247 метров. При этом самая длинная из них – почти два километра, что безусловно является преимущество при выборе комплекса. Кроме того, гора подойдёт для любителей экстрима – есть трасса с множеством резких поворотов. Есть где развернуться и фрирайдерам (фрирайд – катание по нетронутому снегу вне основной трассы. – Прим. «ОГ»). «Гора Белая» – один из самых популярных и любимых комплексов области. В 2019-м он оказался оказалась в числе лучших горнолыжных курортов России. Прокат лыж и сноубордов обойдётся от 500 до 700 рублей.

«Гора Долгая» (Нижний Тагил)

Спортивный комплекс Долгой включает в себя четыре горнолыжные трассы протяжённостью более 700 метров, с перепадом высот 112 м. Рядом с ними – комплекс трамплинов, которые ежегодно принимает лучших летающих лыжников со всего света (даже нынешний сложный год исключением не стал). Плюсом к горнолыжным спускам – отличные трассы для беговых лыж, где соревнуются сильнейшие двоеборцы России. Да и цены на Долгой одни из самых низких среди известных уральских комплексов: полный комплект горных лыж обойдётся в 560 рублей за два часа.

Ежовая (пос. Ежовский, Кировград)

На Ежовой восемь различных трасс. Перепад высот здесь один из самых больших – около 300 метров. Самый длинный маршрут – 1500 м. На комплексе сразу несколько трасс для экстремалов и людей, уверенно чувствующих себя на горных лыжах и сноуборде. На Ежовой также предлагают массу развлечений, не относящихся к катанию. А также можно посетить «Орлиное гнездо» – смотровую площадку на горе, откуда открывается вид на окрестную природу, а также Кировград и Верхний Тагил. В будние дни можно арендовать комплект лыж или сноуборд за 600 рублей.

«Гора Тёплая» (5 км от Первоуральска)

Под стать названию, «Тёплая» – уютный комплекс, где можно покататься на четырёх трассах (с перепадом до 135 метров). Здесь, как отмечают лыжники, удобно учиться кататься – немноголюдно, а также прекрасно оборудованный учебный склон. В скором времени на горе обещают открыть ещё одну трассу для опытных горнолыжников и сноубордистов, которая будет работать в выходные и праздники. Комплект лыж/сноуборд обойдётся в 400 рублей за час.

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*Сумму, которую придётся отдать за подъёмники, лучше уточнять дополнительно. У всех комплексов она отличается. Важную роль здесь играют абонементы на несколько подъёмов, часов и так далее.

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