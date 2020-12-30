От «Дакара» до Академии Карполя: чем запомнится спортивный 2020 год

Легендарный тренер Николай Карполь на строительстве Академии волейбола в Екатеринбурге. Её строительство началось летом 2019 года и завершилось в декабре 2020-го. Фото: Павел Ворожцов

Конец декабря – самое время вспомнить о том, что случилось в уходящем 2020 году в самых разных сферах нашей жизни. Вернее, случилось у всех одно и то же, но кто-то меньше, кто-то больше всё-таки пытался жить своей обычной жизнью, невзирая на ограничения и запреты, вызванные коронавирусом.

Предлагаем вам вместе с «Областной газетой» ещё раз пройтись по наиболее знаковым спортивным событиям, которые нашли своё отражение на наших страницах.

2 января

Президент Российской Федерации Владимир Путинподписал указ о подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

XXXII Всемирная летняя Универсиада пройдёт с 8 по 18 августа 2023 года в Екатеринбурге, а также в Сысерти и Верхней Пышме. Всего будет разыграно 244 комплекта наград по пятнадцати видам спорта. Соревнования пройдут на восемнадцати спортивных объектах.

Впервые в истории студенческих игр в Екатеринбурге помимо спортивных соревнований планируются официальные культурные состязания. Как сообщала ранее «Областная газета», параллельно с Универсиадой состоится фестиваль культур по трём номинациям: вокально-инструментальный жанр во всех его направлениях, танцы от классических до спортивных, а также конкурс мастеров стрит-арта.

5 января

Стартовало ралли «Дакар», которое впервые проходило в Саудовской Аравии. Помимо Сергея Карякина иАнтона Власюка(для Карякина это был седьмой «Дакар» и второй в классе багги) в гонке приняли участие ещё два свердловских экипажа. Партнёры по команде «SnagRacing»Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий также в классе багги, а Александр Доросинский с Олегом Уперенко в классе внедорожников в составе заводской команды «X-Raid Team».

Заключительный этап самой известной в мире ралли-многодневки состоялся 17 января. Все три свердловских экипажа успешно добрались до финиша, и это уже достижение. Сергей Карякин, который на этот раз занял второе место, по традиции стал гостем «Областной газеты» и подвёл итоги в беседе с нашим спортивным обозревателем.

7 января

В столице Урала вновь открылся легкоатлетический сезон: в 29-й раз прошли «Рождественские старты» – «Мемориал Эдуарда Яламова». Более 130 спортсменов разыграли 12 комплектов наград в екатеринбургском спорткомплексе «Луч». На старт вышли более 40 чемпионов и призёров различных российских стартов.

10 января

На личном чемпионате России по ледовому спидвею, который завершился в Шадринске, золотую медаль завоевал 34-летний гонщик из Каменска-Уральского Дмитрий Хомицевич. Один из сильнейших «ледовых гладиаторов» современности вернулся на высшую ступень пьедестала почёта спустя девять лет. На первый взгляд, это парадокс, но объясняется он легко. В современном ледовом спидвее расклад сил такой, что конкуренция в чемпионате России намного выше, чем на европейских и мировых первенствах. Именно в нашей стране сейчас выступают сильнейшие гонщики, и самая жаркая борьба разворачивается на внутренних соревнованиях.

27 января

В Богдановиче после двенадцатилетнего перерыва прошли соревнования по конькобежному спорту на призы знаменитого земляка – олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Евгения Куликова. Если вы не представляли себе до сих пор, что такое настоящая популярность, вам следовало бы оказаться на стадионе в Богдановиче. Сфотографироваться со знаменитым земляком, взять автограф непрерывно стремились и дети, и их родители.

3 февраля

В Лейценхарде завершился чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Свердловские спортсмены принимали участие в турнире и не остались без медалей – Кирилл Бажин стал чемпионом мира в эстафете, а Анастасия Шевченко в аналогичной гонке у девушек завоевала серебряную медаль.

14 февраля

«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды стал первым в истории свердловским клубом, вышедшим в финал Кубка России по баскетболу. Впервые обладатель трофея определялся не «Финале четырёх», а в двух матчах. Соперником «Темпа» была «Самара», которую наша команда обыграла на домашней площадке, но в ответной игре в гостях всё-таки уступила трофей.

17 февраля

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил российских спортсменов Евгения Устюгова иСветлану Слепцову. Результаты Устюгова аннулированы с 27 августа 2013-го по конец сезона 2013/2014, результаты Слепцовой – с 22 марта 2013-го по конец сезона 2013/2014.

Самое печальное в этой ситуации, что эти санкции коснутся не только Устюгова, но и других ни в чём не повинных спортсменов. Речь идёт о той самой исторической победной мужской эстафете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, которую триумфально завершил Антон Шипулин.

18 февраля

На командном чемпионате Европы по бадминтону во Франции мужская и женская сборные России выступили на высоком уровне. Мужская сборная, в составе которой выступал свердловский спортсмен Иван Созонов, впервые завоевала бронзовые медали.

19 февраля

В Нижнем Тагиле, на спорткомплексе «Аист», завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, который собрал в Нижнем Тагиле всю основу нашей национальной команды – как у мужчин, так и у женщин. И всё же 17-летний воспитанник спортшколы «Аист» Михаил Пуртов на большом трамплине показал высокий класс, запрыгнув на третью ступень пьедестала почёта.

20 февраля

В Италии, на Кубке Европы по дзюдо среди девушек и юношей 485 спортсменов соревновались в шестнадцати весовых категориях. Победителем в самой лёгкой весовой категории (до 50 кг) стал воспитанник СДЮШОР «Виктория» Максим Егоров-Цимбалист, Параллельно в Австрии проходил открытый кубок по дзюдо среди мужчин, откуда свердловчане Иван Долгих и Мулораджаб Халифаеввернулись домой с медалями.

3 марта

Дмитрий Хомицевич в составе сборной России стал победителем командного чемпионата мира по ледовому спидвею. Это было его девятое золото на командных чемпионатах мира.

6 марта

Сборная Словакии по хоккею с мячом, которую тренирует первоуралец Константин Пряхин, завоевала бронзовые медали чемпионата мира в группе «Б». Турнир с участием сильнейших команд мира в группе «А» был отменён.

10 марта

Хоккейный «Автомобилист» проиграл уже в первом раунде плей-офф «Сибири» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Провал екатеринбургской команды привёл к отставке работавшего с «Автомобилистом» два года Андрея Мартемьянова и приглашении на пост главного тренера канадца Билла Питерса.

16 марта

В Екатеринбурге открылся турнир претендентов ФИДЕ, победитель которого получит право встретиться в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира – норвежцем Магнусом Карлсеном. Турнир претендентов оставался едва ли не единственным в мире соревнованием, не остановленным из-за пандемии коронавируса, но 25 марта после седьмого тура ФИДЕ всё же приняла решение приостановить его на неопределённый срок. Решение это вызвало неоднозначную реакцию в шахматных кругах. В Международной федерации шахмат заявили, что турнир должен быть доигран весной 2021 года. Место определят позднее.

28 мая

Правление Союза биатлонистов России (СБР) провело очередное заседание, на котором, в числе прочего, представили новый тренерский штаб сборной. На должность старших тренеров рекомендованы Юрий Каминский (мужская команда) и свердловчанин Михаил Шашилов(женская сборная).

3 июня

Российский футбольный союз продлил контракт со старшим тренером мужской национальной сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем, который был игроком екатеринбургской «Синары», а впоследствии тренировал клуб. Скорович возглавляет национальную команду по мини-футболу с 2009 года (тренерскую карьеру в сборной он начал ещё когда работал в «Синаре»).

5 июня

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав тренерских штабов сборных на предстоящий сезон. Основную мужскую команду возглавил уроженец Лесного, бывший наставник молодёжной сборной России Валерий Брагин.

64-летний Брагин сменил на этом посту Алексея Кудашова. Ранее Брагин возглавлял молодёжную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год.

10 июня

От ковида умер генеральный директор екатеринбургского баскетбольного клуба «Урал»Анатолий Концевой. В 2001 году Российская федерация баскетбола признала его лучшим менеджером десятилетия в женском баскетболе. 20 июля стало известно, что «Урал» не примет участия в предстоящем сезоне из-за проблем с финансированием. Но, скорее всего, клуб закрылся навсегда.

13 июля

На Бойцовском острове (искусственный остров Яс, Абу-Даби) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 251. Для российских фанатов этого вида спорта турнир стал знаковым: уральский боецПётр Ян победил в пятираундовом поединке бразильца Жозе Альдо и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Ян – второй российский чемпион в самом известном промоушене мира (первый – Хабиб Нурмагомедов).

14 июля

Уроженец Североуральска Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Формально на внеочередной отчётно-выборной конференции он был единственным кандидатом на этот пост, поскольку (уже экс-глава СБР) Владимир Драчёвзаявил, что в выборах участвовать не будет. Майгуров после прошлой попытки в 2018-м встал у руля Союза. Теперь он должен искать пути выхода из сложившегося в российском биатлоне кризиса.

19 июля

Футбольный клуб «Урал» проиграл дома матч полуфинала Кубка России «Химкам» со счётом 1:3 и лишился возможности сыграть в домашнем финале. После матча в отставку ушёл главный тренер Дмитрий Парфёнов. Через неделю вакантный пост занял Юрий Матвеев. Для него это может стать последним шансом заявить о себе на уровне Премьер-лиги. Эхом фиаско в полуфинале Кубка России стала отставка в середине сентября председателя совета директоров клуба Александра Левина. Его сменил Дмитрий Пумпянский.

17 августа

19-летняя екатеринбурженка Ксения Хайрулина впервые в карьере стала абсолютной чемпионкой страны, оставив за своей спиной именитых и титулованных спортсменок. Ксения вместе со своим верным мерином Флиппербоем уверенно выиграла в основной группе, а затем ещё и стала третьей в маршруте Гран-при.

14 сентября

На чемпионате России по плаванию на открытой воде дебютантка соревнований Анастасия Кирпичникова (нижнетагильский СК «Спутник») преподнесла сюрприз – выиграла заплыв на олимпийской дистанции 10 километров. Она была единственной представительницей нашего региона за несколько лет как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров.

22 сентября

Триумфом каменских гонщиков завершились во Владимирской области первенство и чемпионат России по мотокроссу. И взрослые, и юные гонщики, представлявшие на этих соревнованиях свердловский областной Центр спортивной подготовки по техническим видам спорта, стали сильнейшими в командном зачёте, а также завоевали медали и в личном зачёте. Главным героем прошедших гонок стал выступающий в этом году за команду ЦТВС молодой, но уже достаточно опытный гонщик Тимур Петрашин.

25 сентября

Отдел по обеспечению добросовестности биатлонистов (BIU) – подразделение Международного союза биатлонистов, занимающееся, в частности, вопросами нарушения антидопинговых правил, временно отстранил от соревновательной деятельности двух спортсменов. Одна из них – екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина.

В сообщении, опубликованном на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), говорится, что Екатерина Глазырина отстранена от соревнований на основании доказательств из доклада Ричарда Макларенаи базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории.

28 сентября

Уральский промоушен RCC провёл первый полноценный турнир по смешанным единоборствам после всех ограничений, связанных с коронавирусом. Десять ярких поединков украсили вечер, который состоялся в Академии единоборств РМК. Для многих бойцов промоушена это были первые соревнования с декабря 2019 года.

5 октября

В Екатеринбурге прошёл Всероссийский фестиваль айкидо. Главным гостем мероприятия стал голливудский актёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал. В течение двух дней мероприятия Сигал стал участником церемонии открытия, провёл несколько мастер-классов, активно общался со спортсменами.

17 октября

В Екатеринбурге финишировала Всероссийская летняя Универсиада. Соревнования проходили по тринадцати видам спорта, в которых были разыграны 236 комплектов медалей. Всего в спортивных соревнованиях Универсиады приняли участие 2372 человека, представлявших 112 высших учебных заведений 55 субъектов Российской Федерации, в том числе 2052 спортсмена и 320 тренеров и других специалистов. Победителями и призёрами соревнований стали представители 64 высших учебных заведений.

23 октября

По итогам 20-го первенства Европы по велосипедному спорту на треке спортсмены до 23 лет, а также юниоры (до 18 лет) разыграли 44 комплекта наград. Сборная России заняла второе место в медальном зачёте – 11 золотых, три серебряных и семь бронзовых. Свой вклад в медальную копилку команды внесли воспитанники сысертской школы велогонок – Лев Гонов и Анастасия Печерских.​

11 ноября

В Екатеринбурге ровно за 1000 дней до старта представили талисманы Универсиады 2023 года. В Историческом сквере был запущен обратный отсчёт времени, оставшегося до старта летних студенческих игр.

21 ноября

В Москве завершился единственный в первой половине сезона 2020/2021 международный турнир по фигурному катанию, где могли принимать участие российские спортсмены. Речь об этапе мировой серии Гран-при. Впервые на пьедестал этого соревнования поднялась уроженка Ревды Анастасия Гулякова, она выиграла бронзовую медаль. Кроме того, серебро завоевал Александр Галлямов в паре с Анастасией Мишиной. Александр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге.

25 ноября

В Праге завершился чемпионат Европы по дзюдо. Представитель Свердловской области Михаил Игольников, который в конце октября выиграл Большой шлем в Будапеште, завоевал золотую медаль главного турнира Старого Света в категории до 90 кг.

3 декабря

Представительница Свердловской области Виктория Мешкова на чемпионате Европы по скалолазанию, который прошёл в Москве, завоевала три золотые медали, что до неё сделать никому не удавалось .А главное – Виктория в упорной борьбе завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио в 2021 году, где скалолазание дебютирует как спортивная дисциплина.

11 декабря

Подписано постановление областного правительства о создании Академии волейбола Николая Карполя. Спортивный комплекс, где расположится уникальный волейбольный центр, планируется торжественно открыть в начале следующего года.