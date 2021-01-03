Уральский гонщик Сергей Карякин стартовал на ралли "Дакар-2021"

Сегодня стартует 1 этап ралли Dakar-2021, который состоит из 346 км лиазона и 277 км спецучастка. Фото: со страницы Сергея Карякина во "ВКонтакте"

3 января свердловские гонщики Сергей Карякин и Антон Власюк взяли старт на ралли "Дакар-2021". Сегодня им предстоит проехать 555 км на своём багги.

Гонка началась в городе Джидда в Саудовской Аравии. Накануне экипаж из Свердловской области прошёл техкомиссию и получил допуск к соревнованиям. Им присвоен стартовый номер 400 вместо ожидаемого 382.

"Длилась техкомиссия примерно 1,5 часа, когда у других эта процедура занимала от силы 5-10 минут. Нашу машину внимательно осматривали, фотографировали и проверяли все наклейки, подтверждающие производителя. Во время проверки пришлось разобрать и потом обратно собрать примерно пол машины. Такая серьёзная проверка ожидала нас не просто так — при заявке на гонку мы допустили административную ошибку и вместо класса Т4, заявились в Т3", - рассказал в соцсетях Сергей Карякин.

3 января экипаж стартовал после 10:30.

"Сегодня стартует 1 этап ралли Dakar-2021, который состоит из 346 км лиазона и 277 км СУ (спецучасток - прим. ред.). Нашей техничке Man предстоит проехать 555 км. Мы стартуем в 8:32 (МСК). Главной сложностью первого СУ организаторы заявляют каменистые секции", - написал также уральский гонщик, победитель ралли-рейда "Дакар-2017" в классе квадроциклов.

Организаторы мирового ралли-рейда сообщили, что основная задача экипажей - проезжать одну долину за другой, избегая навигационных ошибок, создаваемых пересекающими треки дорожками. "Участники должны быть начеку на каменистых участках, если они хотят избежать проколов шин", - отметили организаторы.

Добавим, что гонка должна завершиться 15 января в том же городе, откуда был дан старт. Ранее организаторы "Дакара" сообщили, что гонка из 11 этапов будет на 200 км короче, чем предыдущая.

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