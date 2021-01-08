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8 января 2021, 16:15

В Екатеринбурге состоялись юбилейные «Рождественские старты». Итоги

«Рождественские старты»

В Екатеринбурге состоялись юбилейные «Рождественские старты». Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге прошли 30-е Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова». Новинкой стала «Битва полов». 

Мужчины и женщины соревновались в прыжках в высоту в одном секторе. Участниками «битвы» стали суперзвезды российской лёгкой атлетики: олимпийская чемпионка-2012 Анна Чичерова, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, чемпион Европы Данил Цыплаков. Победителем стал москвич Михаил Акименко (серебряный призёр чемпионата мира-2019, чемпион России в помещении-2019), преодолевший планку на высоте 2.30 метра.

«Соревнования прошли на высочайшем уровне. К сожалению, без зрителей. Но, несмотря на это, ребята соревновались с полной отдачей. Для них соревнования в Екатеринбурге – старт олимпийского сезона», – отметил главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион-2004 Юрий Борзаковский.

Основной дисциплиной традиционно стал бег. Новый рекорд «Рождественских стартов» поставил Игорь Образцов из Ульяновской области, бежавший на дистанции 60 метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также в списках победителей значатся:

  • Константин Шабанов (Москва) – барьерный бег на 60 метров (результат 7.71);
  • Кристина Макаренко (Москва) – барьерный бег на 60 метров (7.23);
  • Александр Ефимов (Тульская область) – спринтерская дистанция 300 метров (33.38);
  • Екатерина Реньжина (Москва) – спринтерская дистанция 300 метров (37.35);
  • Александра Тимофеева (Новосибирская область) – бег на 500 метров (1:12.32);
  • Егор Филиппов (Московская область ) – бег на 600 метров (1:19.22);
  • Александра Гуляева (Москва) – дистанция 1000 метров (2:37.55);
  • Константин Холмогоров (Москва) – дистанция 1000 метров (2:21.90);
  • Елена Коротких (Москва) – 2000 метров (5:43.32);
  • Владимир Никитин (Москва) – 3000 метров (7:54.19). 

Результаты прошлого года можно посмотреть тут.

Областная газета Свердловской области

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