В Екатеринбурге состоялись юбилейные «Рождественские старты». Итоги

В Екатеринбурге состоялись юбилейные «Рождественские старты». Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге прошли 30-е Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова». Новинкой стала «Битва полов».

Мужчины и женщины соревновались в прыжках в высоту в одном секторе. Участниками «битвы» стали суперзвезды российской лёгкой атлетики: олимпийская чемпионка-2012 Анна Чичерова, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, чемпион Европы Данил Цыплаков. Победителем стал москвич Михаил Акименко (серебряный призёр чемпионата мира-2019, чемпион России в помещении-2019), преодолевший планку на высоте 2.30 метра.

«Соревнования прошли на высочайшем уровне. К сожалению, без зрителей. Но, несмотря на это, ребята соревновались с полной отдачей. Для них соревнования в Екатеринбурге – старт олимпийского сезона», – отметил главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион-2004 Юрий Борзаковский.

Основной дисциплиной традиционно стал бег. Новый рекорд «Рождественских стартов» поставил Игорь Образцов из Ульяновской области, бежавший на дистанции 60 метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также в списках победителей значатся:

Константин Шабанов (Москва) – барьерный бег на 60 метров (результат 7.71);

Кристина Макаренко (Москва) – барьерный бег на 60 метров (7.23);

Александр Ефимов (Тульская область) – спринтерская дистанция 300 метров (33.38);

Екатерина Реньжина (Москва) – спринтерская дистанция 300 метров (37.35);

Александра Тимофеева (Новосибирская область) – бег на 500 метров (1:12.32);

Егор Филиппов (Московская область ) – бег на 600 метров (1:19.22);

Александра Гуляева (Москва) – дистанция 1000 метров (2:37.55);

Константин Холмогоров (Москва) – дистанция 1000 метров (2:21.90);

Елена Коротких (Москва) – 2000 метров (5:43.32);

Владимир Никитин (Москва) – 3000 метров (7:54.19).

Результаты прошлого года можно посмотреть тут.