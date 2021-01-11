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Спорт
11 января 2021, 09:30

Лыжные гонки «Областной газеты»: где и когда

Гонки на призы «ОГ»

Новая Ляля ждёт любителей лыжного активного отдыха 17 января, а Дегтярск и Североуральск – через неделю, 24 января. Фото: Александр Исаков

Определились даты проведения трёх ранее не состоявшихся традиционных лыжных гонок на призы «Областной газеты».

Массовый лыжный праздник, который нынешней зимой проводится уже в 25-й раз, обычно открывал сезон в начале декабря, хотя за четверть века бывали и случаи, когда из-за недостаточного снежного покрова соревнования проходили уже весной.

Нынче к привычному уже даже для севера Свердловской области декабрьскому малоснежью прибавились ограничения Роспотребнадзора из-за коронавируса. Гонки на призы «Областной газеты» прошли в декабре на лыжной базе «Масляны» в посёлке Октябрьском Камышловского района и в Красноуфимске, но, к сожалению, без самых массовых возрастных категорий – до 18 лет и старше 65.

Но, в отличие от чемпионатов мира и других крупных турниров, гонки на призы «Областной газеты» не отменяются, несмотря ни на что. Как нам сообщили в федерации лыжных гонок Свердловской области, определены даты стартов в оставшихся трёх городах: Новая Ляля ждёт любителей лыжного активного отдыха 17 января, а Дегтярск и Североуральск – через неделю, 24 января.

Будем надеяться, что ничто не помешает провести их в назначенные сроки.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

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