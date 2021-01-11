Российские атлеты вновь начали сезон на Урале

Михаил Акименко стал лучшим в прыжках в высоту. Фото: Владимир Кулаков

В столице Урала 7 января прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова». Спорткомплекс «Луч» вновь принял под крышей манежа сильнейших атлетов, которые традиционно начали сезон в Екатеринбурге.

«Рождественские старты» имеют слегка запутанную нумерацию. Нынешние – 30-е по общепринятому счёту. Однако, как разобралась «ОГ», «Старты» берут своё начало с 1990 года, и юбилей у них уже был. Но дело в том, что в первые два года соревнования имели статус областных, а с 1992-го «Рождественские старты» стали всероссийскими, и тогда же пошёл официальный отсчёт.

В этом году из-за правил безопасности зрителей, увы, не допустили на трибуны, а всех спортсменов проверили на COVID-19 (новоиспечённый рекордсмен России среди юниоров в беге на 600 метров Фёдор Иванов, к примеру, сдал положительный тест и выступить не смог).

На «Стартах» выступили спортсмены из 28 субъектов РФ. Они соревновались в беговых дисциплинах, а также в прыжках в высоту. В последнем виде организаторы пошли на своеобразный эксперимент и устроили супермикст – соревнование мужчин и женщин вместе. Победил, как и в прошлом году, серебряный призёр чемпионата мира – 2019 Михаил Акименко (Москва. Взятая высота – 2,30 м). Второе место (и первое среди женщин) осталось за трёхкратной чемпионкой мира Марией Ласицкене (Московская область. Высота – 1,92 м).

В беговых дисциплинах новый рекорд «Стартов» (бег на 60 метров) установил Игорь Образцов (Ульяновская область). Он пробежал быстрее своего же результата позапрошлого года (6,57 против 6,64 с). У женщин на этой же дистанции победила Кристина Макаренко из Москвы.

Самую длинную дистанцию – 3000 метров – традиционно выиграл Владимир Никитин (Москва). Никитин побеждает в этой дисциплине с 2017 года. На втором месте представитель нашего региона Максим Якушев.

Свердловские атлеты золотые награды не завоевали, но показали достойные результаты. Так, Алёна Мамина (бег на 300 метров) и Анна Тропина (бег на 2000 метров) завоевали серебряные медали. Татьяна Бибик (бег на 500 метров) оказалась на третьем месте.

Полный список победителей – на oblgazeta.ru.

Победители Беговые дисциплины: Игорь Образцов (Ульяновская область) – бег на 60 метров (результат 6,57 с – рекорд соревнований). Константин Шабанов (Москва) – барьерный бег на 60 метров (результат 7,71 с); Кристина Макаренко (Москва) – бег на 60 метров (7,23 с); Александр Ефимов (Тульская область) – бег на 300 метров (33,38 с); Екатерина Реньжина (Москва) – бег на 300 метров (37,35 с); Александра Тимофеева (Новосибирская область) – бег на 500 метров (1 мин 12,32 с); Егор Филиппов (Московская область ) – бег на 600 метров (1 мин 19,22 с); Александра Гуляева (Москва) – дистанция 1000 метров (2 мин 37,55 с); Константин Холмогоров (Москва) – дистанция 1000 метров (2 мин 21,90 с); Елена Коротких (Москва) – 2000 метров (5 мин 43,32 с); Владимир Никитин (Москва) – 3000 метров (7 мин 54,19 с). Прыжок в высоту: Михаил Акименко (Москва) – 2 метра 30 сантиметров. Мария Ласицкене (Московская область) – 1 метр 92 сантиметра.

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