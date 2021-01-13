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13 января 2021, 14:07

Уральская шорт-трекистка примет участие в чемпионате Европы

Польша примет чемпионат Европы по шорт-треку впервые с 2006 года

Польша примет чемпионат Европы по шорт-треку впервые с 2006 года. Фото: isu.org/short-track/events

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определился с составом команды, который выступит на чемпионате Европы в польском Гданьске. В списке – спортсменка из Новоуральска Евгения Захарова.

Чемпионат Европы должен пройти 22, 23 и 24 января. И мужчины, и женщины выступят в четырёх дисциплинах (дистанции 500, 1000, 1500 метров и две эстафеты).

Евгения Захарова лучше всего показывает себя как раз в эстафете. В этой дисциплине на чемпионатах Европы она становилась победительницей в 2015-м, а также дважды серебряным призёром (в 2016-м и 2019-м) и завоёвывала бронзу (2020).

Ещё одна представительница нашей области – Софья Бойцова – заявлена как запасная.

Весь состав сборной России:

Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич.

Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

Запасные: Сергей Милованов, Владимир Балбеков, Екатерина Константинова, Софья Бойцова.

Областная газета Свердловской области

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