ЕВРАЗ приступил к отгрузке металла для строительства объектов Универсиады-2023

В 2021 году ожидается ещё несколько поставок металлопроката для строительства объектов Универсиады. Фото: Галина Соловьёва.

ЕВРАЗ НТМК произвёл более 1 800 тонн двутавровой балки для строительства в Екатеринбурге дворца водных видов спорта. Спортивный объект возводится для летней Универсиады, которая пройдёт в столице Урала в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в 2021 году ожидается ещё несколько поставок металлопроката. В январе отгрузят ещё почти 650 тонн балки для строительства металлоконструкций сооружения. Также планируется поставка швеллера, арматуры и уголка.

"Металлопрокат ЕВРАЗ НТМК проходит серьезную проверку качества на всех этапах производства: от внутренней структуры стали до проверки стойкости готовой продукции при температуре минус 70 градусов", - заявил вице-президент ЕВРАЗа, глава дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

Отмечается, что трейдинговая компания "ЕВРАЗ Металл Инпром" поставляет материалы для строительства ключевых спортивных объектов не впервые. Она поставляла металлопрокат на строительные проекты Чемпионата мира по футболу 2018 года, Олимпиады в Сочи и Универсиады в Красноярске.

Площадь дворца водных видов спорта составит более 60 тыс. квадратных метров. В нём будут находиться прыжковый, спортивно-демонстрационный и тренировочный, а также детский бассейны. Трибуны рассчитаны на 5 тыс. зрителей.

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