Уроженка Свердловской области, теннисистка Валерия Савиных прошла квалификацию на Australian Open-2021

По ходу квалификации Валерия Савиных прошла трёх соперниц, которые стояли выше неё в рейтинге. Все победы она одержала в двух сетах. Фото: Dacoucou, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Уроженка Свердловска теннисистка Валерия Савиных прошла квалификацию на Australian Open-2021 – один из четырёх турниров Большого шлема. Для Савиных, некогда начинавшей заниматься теннисом в столице Урала, это второе попадание в основную сетку турнира.

29-летняя Валерия Савиных начала квалификацию с первого тура, где приняли участие 128 спортсменок. Сначала она выиграла у россиянки Натальи Вихлянцевой (6:2, 6:4), затем обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:4,7:6) и вышла в финал, где встретилась с бельгийской теннисисткой Исалин Бонавентюр. Итоговый счёт – 6:4, 7:5 в пользу Савиных. Также квалификацию прошла россиянка Людмила Самсонова.

Для Савиных это второе попадание в основную сетку Australian Open c 2013 года. Тогда Валерия обыграла люксембурженку Мэнди Минеллу, а затем встретилась с Доминикой Цибулковой, над которой также взяла вверх. Это, в общем, на словах звучит просто, на деле же Цибулкова была на тот момент в великолепной форме. Через год после того проигрыша словацкая теннисистка дошла до финала Australian Open, где уступила Ли На. Цибулкова была четвёртой ракеткой мира.

Впрочем, Савиных тогда проиграла в следующем же матче Кирстен Флипкенс. В случае победы она бы встретилась с Марией Шараповой, но не сложилось.

Примечательно, что в текущем отборе выступала ещё одна екатеринбурженка – Камилла Рахимова. Воспитанница екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы № 8 «Локомотив» также дошла до финала квалификации, но проиграла за выход в основную сетку японке Маё Хиби (4:6, 4:6).

Валерия Савиных родилась в Свердловске.

– Я начала заниматься большим теннисом в середине 90-х в Екатеринбурге на стадионе «Калининец», – рассказывала Валерия корреспонденту «Облгазеты». – В 13 лет мы с мамой уехали в академию тенниса в Донецк. Там я тренировалась в течение полутора лет. После Украины мы долго искали, куда бы приткнуться. Полгода проработала в Ташкенте. На одном из турниров во Флориде (США) меня приметил колумбийский тренер Хайме Кортез. Пригласил потренироваться в теннисном центре в Боготе.

В своё время Савиных занимала 98-е место в рейтинге сильнейших теннисисток мира (на данный момент рейтинг WTA – 225), выигрывала турнир серии ITF (Международной теннисной федерации), играла в финале турнира серии «челленджер» во французском Лиможе.

Открытый чемпионат Австралии по теннису (он же – Australian Open) возьмёт старт 8 февраля в Мельбурне. Турнир проводится с 1905 года. Традиционно он открывает Большой шлем, то есть предшествует Ролан Гарросу, Уимблдону и US Open. Australian Open проводится на искусственном покрытии (так называемом «харде»).

Среди россиянок последний раз турнир в одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова в 2008 году.