Лыжня России пройдёт в Свердловской области 13 февраля

В прошлом году 17 тысяч человек встали на лыжи на главной площадке - на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

Лыжня России-2021 состоится в Свердловской области в субботу 13 февраля. Забеги будут проходить в новом формате из-за коронавируса.

Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Будет отменён массовый забег, лыжники будут стартовать в свердловских муниципалитетах в несколько этапов по 50 человек. Всего - не более 400 человек. Главная площадка снова будет организована в Нижнем Тагиле, на этот раз на территории спортивного комплекса "Аист".

"Главам будут направлены рекомендации руководствоваться эпидобстановкой на местах, обязательно соблюдать все требования Роспотребнодзара, старт участников организовать раздельный", – передаёт департамент информполитики региона слова областного министра спорта Леонида Рапопорта.

Перед Лыжнёй России традиционно пройдёт декада лыжного спорта. В этом году забеги в школах, колледжах и вузах пройдут в рамках уроков физкультуры, среди спортсменов ДЮСШ и спортшкол олимпийского резерва – в рамках текущей тренировочной деятельности.

Напомним, что в прошлом году "Лыжня России" и "Декада лыжного спорта" собрала 518,6 тысячи участников. 17 тысяч человек встали на лыжи на главной площадке - на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге было зафиксировано 20 тысяч участников. Фото с прошлогоднего забега можно посмотреть здесь.