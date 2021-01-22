В "Лыжне России-2021" смогут поучаствовать все желающие

Фото: Павел Ворожцов

13 февраля в Свердловской области состоится 39-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2021». Главный старт региона пройдёт в Нижнем Тагиле на территории комплекса "Аист".

В этом году из-за коронавируса организаторы ввели новые правила проведения гонки. Главный старт будет представлять собой забег профессиональных спортсменов, прошедших отбор (точнее - серия забегов, в каждом из которых побегут не более 50 человек). Массового забега в Нижнем Тагиле не будет, но любой желающий сможет преодолеть дистанцию самостоятельно.

- Главам муниципальных образований Свердловской области рекомендовано руководствоваться эпидемической ситуацией на своей территории и организовать проведение мероприятия «Лыжня России – 2021» либо в традиционном формате с раздельным стартом (не более 50 человек в одном забеге), либо в дни проведения декады лыжного спорта с 5 по 14 февраля с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте http://oblsport.ru/lr2021/, в пункте выдачи своего муниципалитета получить сувенирную атрибутику и преодолеть дистанцию мероприятия «Лыжня России – 2021» на лыжной трассе своего муниципального образования, - отмечают организаторы забега.

Также, если участник желает, чтобы его результат был учтён в итоговом сводном протоколе любительской «Лыжни России - 2021» в Свердловской области, ему необходимо пробежать 5 км (женщины) или 10 км (мужчины) на любой трассе в период с 3 по 13 февраля 2021 года и зафиксировать свой результат с помощью специального мобильного приложения. Записанный трек (скриншот, фото с экрана или уникальную ссылку на трек) участник должен отправить по электронной почте организаторам «Лыжни России - 2021» в Свердловской области по адресу - lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 (время Екатеринбурга) 13 февраля 2021 года.