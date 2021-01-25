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Спорт
25 января 2021, 12:56

В РУСАДА заявили, что не будут оспаривать решение CAS по российским спортсменам

Спортсмены бегут через препятствие

РУСАДА по-прежнему считает, что наложенные санкции безосновательны и несправедливы. Фото: Александр Зайцев

Российское антидопингвовое агентство решило не оспаривать решение Спотивного арбитражного суда в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. В РУСАДА ожидают начала работы с WADA в целях полного восстановления в правах.

"Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определённости, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS. РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. РУСАДА продолжит защищать права "чистых" российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта", - говорится в заявлении Российского антидопингового агентства.

При этом РУСАДА по-прежнему считает, что наложенные санкции безосновательны и несправедливы.

Напомним, что из-за принятого 17 декабря 2020 года решения CAS россияне будут выступать на Олимпиадах и ЧМ в нейтральном статусе, без флага и гимна. Дисквалификация введена до 16 декабря 2022 года. Кроме того, наша страна не сможет два года проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, за исключением тех, которые уже закреплены за Россией и которые уже невозможно перенести. Для полного восстановления своих прав Россия должна заплатить штраф - 1,27 миллиона долларов и 400 тысяч швейцарских франков.

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Фото: заявление РУСАДА
Областная газета Свердловской области

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