«Русский человек не даст себя обидеть»: скандал на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: скриншот трансляции, телеканал "Матч ТВ"

В финском Лахти завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. И завершился он скандалом, связанным со сборной России.

К соревнованиям вновь вернулись норвежские спортсмены, которые отсутствовали на последних этапах из-за ситуации с распространением коронавируса. В мужской гонке на 30 километров голодным до стартов норвежцам противостоял лидер российской команды Александр Большунов. За несколько километров до финиша в группе лидеров находились пять норвежских спортсменов и Большунов. На одном из спусков Александр и Ханс Холунд столкнулись и улетели в кювет. Большунов успел быстро подняться и отправиться в погоню за убегающими норвежцами, а вот Холунд вставал довольно долго. В итоге Александру не удалось побороться за медаль: он занял пятое место. После финиша Александр от комментариев отказался, а Холунд заявил, что именно Большунов стал виновником их падения.

Дальше – больше. Мужская эстафета также не обошлась без инцидента, связанного с Александром. Он замыкал эстафетную четвёрку первой сборной России (вместе с ним бежали Алексей Червоткин, свердловчанин Евгений Белов, а также Денис Спицов) и вёл борьбу за серебро. Норвежцы убежали слишком далеко, их было уже не догнать, а вот с Финляндией побороться было реально. Большунов и финн Йони Мяки выскочили на стадион вместе. Александр предпринял несколько попыток обогнать соперника по внешнему радиусу, но Мяки закрывал дорогу. На финишной прямой Большунов ещё раз попытался «накатить» по дальней дорожке, однако финн и здесь успел поставить спину и втиснуться вперёд россиянина, едва не сбив того с ног. В итоге Александр не сдержал эмоций, замахнулся на финна палкой, а после пересечения финиша на полной скорости врезался в Мяки, сбив того с ног. Конфликт удалось уладить подбежавшим спортсменам, но без наказания Россия не осталась. Первую сборную дисквалифицировали, а её бронзовая медаль досталась второй российской команде, которая финишировала четвёртой.

Естественно, инцидент с Большуновым и Мяки не остался незамеченным. Финн без злобы отметил, что Александр совершил против него силовой приём из хоккея, но сделал это на эмоциях. Зато больше всех комментировали эпизод норвежцы, без которых, как они думают, не обойтись. Тренер норвежской команды Эйрик Носсум сравнил действия Большунова с действиями бойцов ММА, Эмиль Иверсен, выигравший в Лахти две гонки, заявил, что такое поведение он встречал только на вечеринках. Большунов же инцидент не стал комментировать, но получил слова поддержки от тренерского штаба, а также от партнёров по команде, которые остались без медали.

– Поступил бы аналогично на месте Александра. Не согласен с решением дисквалифицировать только нашу команду, того же заслуживала и Финляндия. Раз за разом, случай за случаем, мы, русские, видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию. Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остается невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ, – прокомментировал эпизод Евгений Белов в своих социальных сетях.

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