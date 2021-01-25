Кабмин РФ выделит регионам 2 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов

Средства пойдут на возведение более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам средств на строительство объектов для занятия физкультурой и спортом. Между 78 субъектами РФ распределят 2 млрд рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, эти средства пойдут на возведение более 100 физкультурных комплексов открытого типа. Речь идёт о футбольных полях и спортивных площадках, которые оснастят современными силовыми тренажёрами, гимнастическими снарядами, спортинвентарём и приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель кабмина напомнил, что ранее Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю занимающихся спортом людей до 70% к 2030 году.

"Для этого важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы", - отметил Михаил Мишустин во время заседания Правительства, где было одобрено соответствующее распоряжение.