Темы дня

Спорт
26 января 2021, 18:17

Сергей Ковалев сдал второй положительный допинг-тест

Сергей Ковалёв в 2016 году перед прошедшим в Екатеринбурге поединком с Айзеком Чилембой. Фото: Александр Исаков

Сергей Ковалёв в 2016 году перед прошедшим в Екатеринбурге поединком с Айзеком Чилембой. Фото: Александр Исаков

Российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по трём профессиональным версиям Сергей Ковалёв сдал второй положительный тест на синтетический тестостерон, сообщает интернет-портал BopxingScene.

37-летний уроженец Копейска и выпускник Уральского федерального университета должен был 30 января проводить на московской «ВТБ Арене» бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, однако 13 января стал известен положительный результат первого теста. В результате отменён был не только поединок Ковалёва и Меликузиева, но и весь запланированный вечер бокса.

Сергей Ковалёв дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и с тех пор провёл 39 боёв – одержал 34 победы, один бой завершился вничью и четыре Ковалёв проиграл. Последний на сегодня раз «Крашер» выходил на ринг 2 ноября 2019 года, в результате поражения нокаутом в 11-м раунде Сергей Ковалёв лишился тогда последнего принадлежавшего ему пояса – по версии Всемирной боксёрской организации.

Промоутер боксёра уже заявил, что его подопечный не намерен завершать карьеру.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №13 от 27.01.2021
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 18:33 / Спорт
У «Трубника» третий разгром подряд
26.01.2021, 18:09 / Спорт
«Локомотив-Изумруд» сыграет против «Академии-Казань» за попадание в «Финал шести»
25.01.2021, 16:26 / Спорт
Хабиб Нурмагомедов может стать футболистом
25.01.2021, 16:10 / Спорт
Кабмин РФ выделит регионам 2 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов
25.01.2021, 12:56 / Спорт
В РУСАДА заявили, что не будут оспаривать решение CAS по российским спортсменам