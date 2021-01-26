Сергей Ковалев сдал второй положительный допинг-тест

Сергей Ковалёв в 2016 году перед прошедшим в Екатеринбурге поединком с Айзеком Чилембой. Фото: Александр Исаков

Российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по трём профессиональным версиям Сергей Ковалёв сдал второй положительный тест на синтетический тестостерон, сообщает интернет-портал BopxingScene.

37-летний уроженец Копейска и выпускник Уральского федерального университета должен был 30 января проводить на московской «ВТБ Арене» бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, однако 13 января стал известен положительный результат первого теста. В результате отменён был не только поединок Ковалёва и Меликузиева, но и весь запланированный вечер бокса.

Сергей Ковалёв дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и с тех пор провёл 39 боёв – одержал 34 победы, один бой завершился вничью и четыре Ковалёв проиграл. Последний на сегодня раз «Крашер» выходил на ринг 2 ноября 2019 года, в результате поражения нокаутом в 11-м раунде Сергей Ковалёв лишился тогда последнего принадлежавшего ему пояса – по версии Всемирной боксёрской организации.

Промоутер боксёра уже заявил, что его подопечный не намерен завершать карьеру.

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