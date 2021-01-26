У «Трубника» третий разгром подряд

Третье крупное поражение потерпел в регулярном чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник». Вчера, 26 января, команда Алексея Жеребкова проиграла в Хабаровске «СКА-Нефтянику» со счётом 3:10.

У гостей голы забили Михаил Красиков, Егор Ахманаев и Артём Вшивков. Ранее «шайтаны» проиграли дома «Енисею» (3:9), в гостях «Байкалу-Энергии» (3:11). Команда уступила восьмое место в турнирной таблице ульяновской «Волге». Впереди у «Трубника» два домашних матча – с «Родиной» (4 февраля) и «Строителем» (7-го), в которых команде надо поправлять турнирное положение.

24 января ушёл из жизни совладелец группы компаний ЧТПЗ Александр Фёдоров, который с 2012 года занимал пост президента хоккейного клуба «Уральский трубник». На период его руководства пришлись наивысшие достижения первоуральских хоккеистов, в том числе завоевание бронзовых медалей в 2019 году.