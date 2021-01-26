Темы дня

Спорт
26 января 2021, 18:33

У «Трубника» третий разгром подряд

Третье крупное поражение потерпел в регулярном чемпионате Суперлиги по хоккею с мячом первоуральский «Уральский трубник». Вчера, 26 января, команда Алексея Жеребкова проиграла в Хабаровске «СКА-Нефтянику» со счётом 3:10.

У гостей голы забили Михаил Красиков, Егор Ахманаев и Артём Вшивков. Ранее «шайтаны» проиграли дома «Енисею» (3:9), в гостях «Байкалу-Энергии» (3:11). Команда уступила восьмое место в турнирной таблице ульяновской «Волге». Впереди у «Трубника» два домашних матча – с «Родиной» (4 февраля) и «Строителем» (7-го), в которых команде надо поправлять турнирное положение.

24 января ушёл из жизни совладелец группы компаний ЧТПЗ Александр Фёдоров, который с 2012 года занимал пост президента хоккейного клуба «Уральский трубник». На период его руководства пришлись наивысшие достижения первоуральских хоккеистов, в том числе завоевание бронзовых медалей в 2019 году.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 20:42 / Общество
В Екатеринбурге осудили сотрудницу службы судебных приставов за взятку в 1,7 миллиона
26.01.2021, 19:44 / Общество
На бесплатные лекарства для свердловчан с COVID-19 кабмин выделит ещё почти 160 миллионов
26.01.2021, 18:45 / Политика
Председатель правительства Италии уходит в отставку
26.01.2021, 18:33 / Спорт
У «Трубника» третий разгром подряд
26.01.2021, 18:09 / Спорт
«Локомотив-Изумруд» сыграет против «Академии-Казань» за попадание в «Финал шести»