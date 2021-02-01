В Свердловской области стартовала регистрация на «Лыжню России-2021»

В Свердловской области началась регистрация на «Лыжню России–2021». Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 1 февраля, на Среднем Урале стартовала регистрация участников 39-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021». Мероприятие пройдёт уже в этом месяце.

Пройти регистрацию и узнать о том, в каких городах и когда пройдут лыжные забеги, можно на сайте мероприятия. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией решение о проведении «Лыжни России» принимают сами муниципалитеты.

Главный старт запланирован на территории спорткомплекса «Аист» в Нижнем Тагиле. Однако массовый забег там отменён. Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек. Ожидается, что общее количество участников не превысит 400 человек.

Любители лыжного спорта смогут самостоятельно преодолеть дистанцию «Лыжни России» в 2023 метра. Данная цифра символизирует проведение в Екатеринбурге Универсиады-2023, передаёт департамент информполитики региона.