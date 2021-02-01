В Свердловской области увеличат заполняемость спортивных залов до 50%. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Свердловской области увеличили заполняемость залов на массовых спортивных мероприятиях с 30 до 50%. Соответствующий указ подписан главой региона Евгением Куйвашевым.

Как говорится в документе, разрешается "проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта". Указ вступает в силу с завтрашнего дня.

Добавим, на прошлой неделе губернатор анонсировал смягчение коронавирусных ограничений в данном направлении. Кроме того, сообщалось об открытии учреждений допобразования. Однако этот момент в новом указе не прописан.

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