Гонки на призы «ОГ» финишировали в Новой Ляле и Североуральске

Гонки на призы «Областной газеты» в последний день января стали одним из первых массовых лыжных соревнований в Североуральске Фото: МАУ «ФКиС»

Многолетняя традиция лыжных гонок на призы «Областной газеты» живёт, несмотря на все климатические и эпидемические препятствия. В минувшие выходные заключительные старты уже двадцать пятых по счёту соревнований прошли в самых дальних точках – Новой Ляле и Североуральске.

Погода сменила гнев на милость, и соревнования всё-таки состоялись. В Новой Ляле столбик термометра показывал минус 18–19 градусов, в Североуральске – 15 градусов ниже нуля.

– При такой ситуации участников было намного меньше, чем обычно – 78 человек, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор Детско-юношеской спортивной школы в Новой Ляле Виктор Носков. – Участвовали в основном только наши любители лыжных гонок и гости из Серова, приехали двое краснотурьинцев, из остальных мест не смогли приехать. Отправлялись участники на дистанцию с общего старта по возрастным группам. Но, как вы понимаете, участников старше 65 лет в этом году не было. Трасса отличная, все выражали слова благодарности. Спортивная жизнь у нас не затихает, в следующие выходные Кубок северных городов, потом гонки на приз депутата Законодательного собрания Дмитрия Жукова. И, конечно же, готовимся к «Лыжне России».

– К нам приехали гости из Ивделя, Волчанска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, были даже из Кушвы и Екатеринбурга, – рассказывает заместитель директора североуральского муниципального учреждения «Физкультура и спорт» Ирина Лухманова. – Всего участие приняли 109 человек. К сожалению, кто-то сейчас болеет, кто-то восстанавливается после болезни, кто-то на самоизоляции. Самая младшая группа – 2011 год рождения и младше, самая старшая – 1957–1961 годов рождения. Трассой все остались довольны, надеемся, что в следующем году обойдёмся без эпидемий.

Благодарим Федерацию лыжных гонок Свердловской области и всех организаторов лыжных гонок на призы «Областной газеты» в посёлке Октябрьский, Красноуфимске, Дегтярске, Новой Ляле и Североуральске. До встречи в следующем зимнем сезоне!