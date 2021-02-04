В Екатеринбурге в 2022 году пройдут "пилотные" соревнования Универсиады

В 2022 году в Екатеринбурге пройдёт мировое первенство FISU по боевым искусствам. Фото: Александр Исаков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание регионального оргкомитета летней Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. В частности, на заседании обсуждалось проведение пилотных соревнований, которые запланированы на следующий год.

Глава Среднего Урала подчеркнул, что регион должен сделать всё, чтобы Всемирные студенческие игры прошли на высшем уровне и стали образцом организации международных мероприятий.

"Вся спортивная, медицинская, дорожно-транспортная и другая инфраструктура к Всемирным студенческим играм должна быть подготовлена в установленные сроки. При этом соблюдение требований санитарно- эпидемиологической безопасности остается обязательным условием. Времени до начала Универсиады остается не так много, а объем работы – большой", – заявил Евгений Куйвашев.

По словам гендиректора АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Александра Чернова, спортивная программа студенческих игр предполагает проведение соревнований по 18 видам спорта в уральской столице. Всего планируется разыграть 246 комплектов медалей.

"Дирекцией разработана комплексная программа тестовых мероприятий, главным из которых станет мировое первенство FISU по боевым искусствам, запланированное на 2022 год. В этом году всего планируется проведение шести тестовых соревнований по шести видам спорта", – сказал Александр Чернов, добавив, что в 2023 году проведут ещё 12 пробных состязаний по 18 видам спорта.

Проведение "пилотных" соревнований являются обязательным этапом подготовки к спортивным мероприятиям, сообщает департамент информполитики Свердловской области. В частности, подобная практика применялась и при организации матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге.

Кроме этого, на заседании оргкомитета были рассмотрены вопросы, касающиеся создания спортивной инфраструктуры и транспортного обеспечения мероприятий.

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