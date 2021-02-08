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8 февраля 2021, 15:48

Свердловские спортсмены завоевали 63 медали на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады

Прыжки на лыжах

На счету свердловчан 35 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей. Фото: Павел Ворожцов.

На Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани сборная команда Свердловской области завоевала 63 медали. Уральские спортсмены выступали в шести видах спорта.

Свердловскую область на соревнованиях представляли 43 спортсмена из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Режа, Красноуфимска, Ревды, Новой Ляли и Новоуральска. Они выступали в таких дисциплинах, как горные лыжи, сноуборд, шорт-трек, бег на снегоступах, лыжные гонки и фигурное катание.

На счету свердловчан 35 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей, сообщает департамент информполитики региона.

В ходе проведения спартакиады была сформирована сборная России на Всемирные Специальные зимние Олимпийские игры 2022 года, которые также пройдут в Казани. В основной состав сборной страны попали 14 представителей из Свердловской области, ещё четыре спортсмена включены в запас.

Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады проходила в период с 3 по 8 февраля 2021 года. Мероприятие организовано для людей с особенностями интеллекта, достигших 15-летнего возраста.

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Областная газета Свердловской области

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