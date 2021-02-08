"Лыжня России" в Екатеринбурге пройдёт на девяти площадках

Принять участие в "Лыжне России" 13 февраля смогут жители всех семи районов уральской столицы. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" пройдёт на девяти площадках. Принять участие в забегах 13 февраля смогут жители всех семи районов уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, встречать любителей лыжного спорта готовятся:

спортивная школа Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а);

лыжная база "Локомотив" (Железнодорожный район, улица Решётская, 63);

спортивная школа "Виктория" (Кировский район, улица Отдыха, 111);

Преображенский парк (Ленинский район, проспект Академика Сахарова, 47);

детско-юношеская спортивная школа № 2 "Межшкольный стадион" (Ленинский район, бульвар Денисова-Уральского, 3а);

лыжная база в ЦПКиО им. В.В. Маяковского (Октябрьский район, улица Мичурина, 230);

лыжная база спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" (Орджоникидзевский район, улица Краснофлотцев, 48);

лыжная база спортивной школы № 19 "Детский стадион" (Орджоникидзевский район, улица Бакинских Комиссаров, 13);

спортивная школа "Родонит" (Чкаловский район, улица Прониной, 35).

Там не будет массовых стартов: в этот раз мероприятие пройдёт в формате индивидуальных забегов. Площадки будут ждать лыжников с 10:00 до 15:00.

Напомним, декада лыжного спорта, предваряющая "Лыжню России", началась в Екатеринбурге 5 февраля. Завершится она 14 февраля. На протяжении этого периода горожанам доступны три площадки - база "Калининец", спортивная школа № 19 "Детский стадион" и спортшкола "Родонит".

Для попадания в итоговый сводный протокол в Свердловской области участнику необходимо преодолеть дистанцию и зафиксировать свой результат с помощью специального мобильного приложения. Записанный трек нужно отправить по электронной почте организаторам по адресу lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 14 февраля 2021 года.

Ранее подробности организации гонки в условиях пандемии "Областной газете" рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.