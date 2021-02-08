Игры-2021: объединенные эмоциями, разъединённые физически

Из обложки опубликованных правил следует, что некоторые судьи будут носить маски во время соревнований. Фото: INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC)

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первую часть правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии, которые запланированы на 2021 год. В пособии прописаны, в частности, действия спортсменов, журналистов и фотографов. Нарушение этих правил грозит отстранением от соревнований.

Коронавирус по-прежнему диктует свои ограничения. Олимпиада в Токио уже вошла в историю как первая перенесённая, а не отменённая по чрезвычайным факторам. Не думаю, что оргкомитету Игр-2021 хочется войти в историю ещё и первой Олимпиадой, остановленной в разгар соревнований. Отсюда и беспрецедентные правила безопасности для всех.

Многочисленные СМИ уже облетела информация, что поддерживать спортсменов кричалками и песнями будет запрещено. Разрешено только хлопать в ладоши. Можно, конечно, усмехнуться такому правилу, но бережёного бог бережёт. Тут на кону стоит слишком много, и если просят ограничиться аплодисментами – стоит этому последовать. В конце концов, большинству свои эмоции можно будет спокойно выразить дома перед экраном телевизора, не боясь никого заразить.

Девиз предстоящих Игр на английском звучит так – «United by Emotion». На русский язык можно перевести, как «Объединённые эмоциями». К нему же смело можно добавить: без физического контакта. Это базовый пункт опубликованных рекомендаций. Необходимо все физические контакты исключить.

Вообще МОК рекомендует ограничить контакты с другими людьми за две недели до поездки. За 72 часа нужно будет сдать тест на COVID-19. В пособии сказано, что Международный олимпийский комитет позитивно смотрит на вакцинацию участников и это, безусловно, послужит дополнительной защитой, но иметь прививку от коронавируса – не обязательное условие для участия в Играх. Более того, даже прошедшие вакцинацию будут следовать общему протоколу безопасности и исключений для них сделано не будет.

Далее: каждый из участников Олимпиады должен будет использовать специальное мобильное приложение «COCOA», разработанное в Японии. В нём необходимо отчитываться о состоянии здоровья – информация будет передаваться местным органам здравоохранения.

Спортсменам запрещено посещать другие соревнования в качестве зрителей. Также участникам запрещено посещение магазинов, ресторанов и других общественных мест. Вне соревновательного процесса атлеты должны будут держать дистанцию. Тестировать на коронавирус их будут несколько раз в день.

Примерно такие же правила распространяются на представителей СМИ. Кроме того, им нужно будет предоставить организаторам детальный план на 14 дней пребывания в Токио, расписав все точки посещений (хотя формально пойти куда-то дальше арены и отеля без специального разрешения будет нельзя). Все контакты со спортсменами, естественно, будут сведены к минимуму.

При этом в МОК отмечают, что правила ещё будут дорабатываться и изменяться. Так что, скорее всего, к началу самой Олимпиады мы увидим полноценный и большой свод обязательных «рекомендаций».

Но на данный момент важно, что МОК и оргкомитет Игр-2021, судя по всему, полноценно готовится провести главный старт (уже пятилетия) в намеченные ранее сроки. Слухов об отмене Олимпиады сейчас можно найти много. Однако разработка правил, причём довольно строгих, явно говорит о намерении довести начатое до конца. Более того, ни для кого не секрет финансовый вопрос проведения Игр. Подобные переносы и так сильно бьют по бюджету организующих структур. А сколько денег потеряют и те, и другие, если Олимпиада отменится вовсе? В переводе на рубли даже страшно представить количество нулей в итоговой цифре.

Понятна и другая вещь: даже с таким беспрецедентным протоколом защиты исключить возможность заражения нельзя. И что будут делать в таком случае в МОК и оргкомитете Игр – пока не сказано. А ведь ситуация, когда в финальном забеге/заплыве/матче один из участников вдруг подхватывает вирус и буквально лишается шанса на медаль (или лишает его других) вполне реальна…

Но пока ясно одно: нас ждут самые необычные Игры в истории. Осталось недолго – 23 июля Олимпиада должна взять старт и продлиться до 8 августа.