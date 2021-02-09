«Синара» разгромила «коммунистов»

Сергей Абрамов забил уже 26 мячей и лидирует в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Фото: Пресс-служба МФК «Синара»

Мини-футбольная «Синара» дважды обыграла ближайших преследователей в турнирной таблице и действующего чемпиона России команду «КПРФ» (7:1 и 6:1), что позволило екатеринбуржцам закрепиться на первой строчке.

В семи матчах чемпионата России подряд более двух лет «чёрно-белые» не могли взять верх над «красными» – ни в Екатеринбурге, ни в подмосковном Климовске, где базируются «коммунисты». Четыре боевых ничьи и три поражения с суммарной разницей забитых и пропущенных мячей 21–25. Предыдущая победа «Синары» над «КПРФ» имела место 11 декабря 2018 года.

Не в пользу хозяев было и то обстоятельство, что екатеринбуржцы в этих важнейших матчах (да, собственно, весь нынешний чемпионат) из-за затянувшегося ремонта в ДИВСе проводят в визовском манеже без зрителей, которые обычно добавляют играм особую энергетику. Возможно, собравшись у мониторов компьютеров, фанаты, наблюдая интернет-трансляцию, всё-таки даже дистанционно смогли передать команде свою энергию.

Это были, пожалуй, лучшие игры «Синары» не только в нынешнем, но и за несколько предыдущих сезонов. По тому, как действовала на площадке вся команда, она напоминала ту золотую «Синару» десятилетней давности, времён побед в чемпионате, Кубке России и Кубке УЕФА. И, конечно, настоящим лидером проявил себя Сергей Абрамов, на счету которого четыре мяча в двух играх – хет-трик во второй и один мяч в первой.

– Никто не ожидал, что будет такой результат в этих играх, – подвёл итог противостояния с «коммунистами» главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Наши эмоции после этого тура просто не передать словами – мы довольны и результатом, и, самое главное, качеством проведённых игр.

Десятый год играют «коммунисты» в Суперлиге, «Синара» в отчётных матчах установила два рекорда игр с «КПРФ». Самая крупная победа нашей команды (ранее 5:1 в ноябре 2012 года и 4:0 в январе 2015-го) и самая крупная победа одного из соперников (в октябре 2017-го «коммунисты» выигрывали 6:1).

Положение лидеров: «Синара» – 47 очков (22 матча), «Тюмень» – 41 (22), «КПРФ» – 38 (18).

13–14 декабря «Синара» принимает «Газпром-Югру».