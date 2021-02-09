Свердловская область может принять гимназиаду

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоялось совещание, на котором обсуждалась возможность проведения в 2024 году в Екатеринбурге XX Всемирной летней Гимназиады.

С подобной инициативой выступил председатель физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Алан Абаев. Главной идеей гимназиад является физическое, интеллектуальное, нравственное и социально-культурное развитие учащихся, а также укрепление международного сотрудничества и взаимопонимания среди учащихся разных стран. Это крупнейшее событие среди спортивных мероприятий, проводимых Международным союзом школьного спорта (ISF).

Международные игры школьников проводятся с 1974 года, первые состоялись в Висбадене (Германия). В дальнейшем гимназиады принимали двенадцать стран, чаще всех Франция (в 2022-м пятая французская Гимназиада должна состояться в Канне), Италия (два) и Китай, который проведёт вторую Гимназиаду в октябре 2021 года в Цзиньцзяне. Екатеринбург может стать первым российским городом, который примет такие соревнования.

В Гимназиаде планируется участие до 4 500 человек (возрастная категория 13–17 лет). Программа предусматривает 18 видов спорта, в том числе обязательные – лёгкая атлетика, стрельба из лука, бадминтон, шахматы, фехтование, гимнастика художественная, гимнастика спортивная, спортивная аэробика, дзюдо, плавание, настольный теннис, борьба, теннис.

– Гимназиада для Свердловской области – это одно из важных направлений развития детско-юношеского спорта, которое станет наследием Всемирных студенческих игр 2023 года, – отметил региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.