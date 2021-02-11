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11 февраля 2021, 11:09

Опубликовано распоряжение о проведении "Лыжни России" на Среднем Урале

лыжня России

В этом году "Лыжня России" пройдёт не в формате массовых стартов, а в виде индивидуальных забегов. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении "Лыжни России". Утверждён состав оргкомитета по подготовке к Всероссийской массовой лыжной гонке в регионе.

Мероприятие состоится 13 февраля. Центральной площадкой, которая примет гонку, станет спортшкола "Аист" в Нижнем Тагиле. Министерству физической культуры и спорта Свердловской области поручено провести забег на высоком организационном уровне.

Главам муниципалитетов рекомендовано провести на своих территориях декаду лыжного спорта и саму гонку "Лыжня России" до 14 февраля. К организации спортивных мероприятий подключены сотрудники минздрава, МВД, МЧС, Роспотребнадзора, других министеств и ведомств.

В состав организационного комитета по подготовке к "Лыжне России" вошли 18 человек. Председателем оргкомитета назначен заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместителями председателя - министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев (по согласованию).

Напомним, в этом году "Лыжня России" пройдёт не в формате массовых стартов, а в виде индивидуальных забегов. Для попадания в итоговый сводный протокол по Свердловской области участникам необходимо преодолеть дистанцию и зафиксировать своё время с помощью специального мобильного приложения. Записанный трек нужно отправить организаторам по электронной почте lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 14 февраля 2021 года.

1 февраля на Среднем Урале стартовала онлайн-регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку. К сегодняшнему дню на части площадок она уже закрылась.

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Текст распоряжения опубликован в свежем номере "Областной газеты". Также дублируем его ниже.

Фото: документ

Областная газета Свердловской области

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